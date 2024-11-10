聽新聞
0:00 / 0:00

國5接蘇花改預算翻倍 估2032完工

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

國道5號銜接蘇花改工程建設計畫盼解決塞車問題，行政院長卓榮泰昨說，經費已從178億元上調到370億元，「今天不做，明天連後悔的機會都沒有」。高速公路局指出，建設計畫已獲得國發會支持，預計2032年底完工。

國5蘇澳交流道到蘇花改東澳入口，有約10公里的市區道路，每逢連假交通都很壅塞，甚至回堵到市區，對居民、用路人都是困擾。

卓榮泰昨到國道5號蘇澳服務區聽取這項銜接工程的進度報告，高公局指出，國5銜接蘇花改北起蘇澳交流道，南抵蘇花改東澳隧道前，全長6.8公里，完工後從國5到蘇花改的行車去距離從9.5公里縮短為6.8公里，省下10到15分鐘旅程；工程總經費370億元，預計將搭配蘇花安建設期程，2032年底完工。

卓榮泰說，宜蘭要兼具科技與觀光產業發展，為了因應中長期計畫，交通要先做好；國5銜接蘇花改若能完成，將減少蘇澳市區交通壅塞，大幅提升運輸效能，中央非常重視。

卓榮泰說，工程經費倍增，大部分是營建與人力成本增加，但該做的事就是要做；建設計畫國發會非常認真審議，10月16日已原則上支持，走完行政流程就可以開始，希望這件工程如期如質完成。

蘇澳鎮長李明哲說，希望銜接工程和蘇花安工程盡速、同時完工，兩者效益相加，減少蘇澳每逢假期必塞車現象。施工過程中，工區載運土石多會影響市區交通，也盼工程單位做一定管制，盡量不要影響民眾生活。

卓榮泰 蘇澳 蘇花改

延伸閱讀

卓揆3指示台中「換氣減煤」 台電全力執行：穩定供電不宜淪政治秀場

全力保留的燃煤機組真不會用？台電8字聲明中火目標

賴、卓先後視察宜蘭布局2026？ 執政資源挹注 藍：確實是場硬仗

禁伐補償成立院修法匡預算破口？ 其實已是常例

相關新聞

影／盛岡山車花蓮踩街見「敬悼、奠」 承包廠商道歉了

日本岩手縣盛岡山車今晚在花蓮東大門夜市踩街，吸引大批民眾圍觀，但遊行隊伍前方播音車車頂出現「敬輓」、「悼」等字樣，引起熱...

花蓮旅遊補助下月20日結束 半年花8億 預算僅用一半

花蓮4月地震後，交通部觀光署推出旅遊住宿補助，但上路近半年8.15億元額度僅用掉一半，12月20日將停止補助，縣府將向中...

太魯閣震後復建 颱風打回原點

太魯閣國家公園震後受創嚴重，太管處原預計今年底或明年農曆年前逐步開放部分景點步道，但接連颱風打亂進度，凱米颱風影響工程發...

國5接蘇花改預算翻倍 估2032完工

國道5號銜接蘇花改工程建設計畫盼解決塞車問題，行政院長卓榮泰昨說，經費已從178億元上調到370億元，「今天不做，明天連...

「韻釀太魯閣」 音樂慰人心

太魯閣國家公園因4月地震受創，正逐步恢復元氣，太管處以「韻釀太魯閣」為主題籌辦音樂節，用音樂撫慰人心，昨在太魯閣台地登場...

影／盛岡山車踩街盛況空前 前導車「敬輓、悼」如帶頭出殯惹議

睽違5年，日本岩手縣盛岡山車再度跨海而來，今晚在花蓮市區踩街遊行，呈現原汁原味的日本文化，吸引大批民眾圍觀，東大門夜市迎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。