國5接蘇花改預算翻倍 估2032完工

國道5號銜接蘇花改工程建設計畫盼解決塞車問題，行政院長卓榮泰昨說，經費已從178億元上調到370億元，「今天不做，明天連後悔的機會都沒有」。高速公路局指出，建設計畫已獲得國發會支持，預計2032年底完工。

國5蘇澳交流道到蘇花改東澳入口，有約10公里的市區道路，每逢連假交通都很壅塞，甚至回堵到市區，對居民、用路人都是困擾。

卓榮泰昨到國道5號蘇澳服務區聽取這項銜接工程的進度報告，高公局指出，國5銜接蘇花改北起蘇澳交流道，南抵蘇花改東澳隧道前，全長6.8公里，完工後從國5到蘇花改的行車去距離從9.5公里縮短為6.8公里，省下10到15分鐘旅程；工程總經費370億元，預計將搭配蘇花安建設期程，2032年底完工。

卓榮泰說，宜蘭要兼具科技與觀光產業發展，為了因應中長期計畫，交通要先做好；國5銜接蘇花改若能完成，將減少蘇澳市區交通壅塞，大幅提升運輸效能，中央非常重視。

卓榮泰說，工程經費倍增，大部分是營建與人力成本增加，但該做的事就是要做；建設計畫國發會非常認真審議，10月16日已原則上支持，走完行政流程就可以開始，希望這件工程如期如質完成。

蘇澳鎮長李明哲說，希望銜接工程和蘇花安工程盡速、同時完工，兩者效益相加，減少蘇澳每逢假期必塞車現象。施工過程中，工區載運土石多會影響市區交通，也盼工程單位做一定管制，盡量不要影響民眾生活。