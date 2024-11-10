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花蓮旅遊補助下月20日結束 半年花8億 預算僅用一半

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
康芮颱風日前侵襲，台9線蘇花公路匯德隧道北口被大量土石掩埋。圖／公路局提供
康芮颱風日前侵襲，台9線蘇花公路匯德隧道北口被大量土石掩埋。圖／公路局提供

花蓮4月地震後，交通部觀光署推出旅遊住宿補助，但上路近半年8.15億元額度僅用掉一半，12月20日將停止補助，縣府將向中央反映延長補助；旅宿業者認為，補助多少有幫助，重點仍是穩定交通，才能提升國人到花蓮的旅遊信心。

403地震後重創，觀光署振興旅遊補助6月1日起上路，從平日1000元、假日500元一再加碼，本月7日起到12月20日的3.0 plus方案，單月加碼2500元，跨月住宿最高可補助5000元。

由於是年度預算，有可能在12月20日後結束，但多次餘震，加上凱米、山陀兒、康芮颱風接踵而來，花蓮聯外鐵公路不時中斷，旅宿住房率不見起色，觀光業者不但度過最慘暑假，遇到向來是淡季的11、12月，訂房率僅約2成5，觀光署統計8.15億元額度才用掉一半。

縣府觀光處長余明勲說，若預算沒用完，會向中央反映盼延長，或下年度再編預算補助。縣府也會推補助方案，團遊補助本月底會用完，明年仍會編預算，直到觀光產業看到復甦曙光。

花蓮民宿協會理事長林徐則鈾認為，中央加碼振興有幫助，震後初期訂房率甚至不到1成，現在假日已到2成多，慢慢回溫，最重要仍是交通，希望中央把道路暢通列為第一要務。

花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，相較疫情期間的秋冬遊等補助，振興旅遊補助申請進度緩慢，主因還是交通不穩定，旅遊信心難恢復。

住宿 花蓮 觀光署

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