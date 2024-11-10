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太魯閣震後復建 颱風打回原點

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
太魯閣國家公園努力重建，但受康芮颱風影響，部分原定今年底到明年農曆年前開放的步道景點，恐怕還要再等等。記者王燕華／攝影
太魯閣國家公園努力重建，但受康芮颱風影響，部分原定今年底到明年農曆年前開放的步道景點，恐怕還要再等等。記者王燕華／攝影

太魯閣國家公園震後受創嚴重，太管處原預計今年底或明年農曆年前逐步開放部分景點步道，但接連颱風打亂進度，凱米颱風影響工程發包，康芮颱風又造成新災害，處長劉守禮嘆，修復進度幾乎回到原點，開放時間恐再延後。

403地震過後，內政部國家公園署成立災後復建專案小組，調度人員進駐太管處協助重建，採分期、分區復原開放為原則，第一階段緊急搶修後，接下來的目標是太魯閣、長春祠、九曲洞、天祥、蘇花等遊憩區的遊客中心、停車場、部分步道等，今年底起開放局部安全區域，明年底全區開放，受災較嚴重的砂卡礑、燕子口約需7年。

太管處努力搶修，但7月遇到凱米颱風的二度災害，讓廠商有疑慮，園區步道、林道、設施等7件復建工程發包初期並不順利，經調整標案重新招標，9月有6件決標，又遇日前康芮颱風帶來強風大雨，打亂修復進度。

劉守禮說，康芮來襲，東部首當其衝，天祥地區單日降下1200毫米的超大雨量，一些設施受損比4月地震還嚴重，蘇花、長春祠一帶都有新災害，前一階段發包的工程進度幾乎全部歸零，災損程度超出預期。

他表示，原本預計今年底或明年農曆年前可以開放的部分景點或步道，目前看起來環境還是非常脆弱，並不穩定，復建工程可能延遲，開放時間還要再看看。

劉守禮也說，颱風過後，太魯閣高山地區有很多倒木、道路受損，目前還沒開放，雖然近日天氣很好，呼籲高山還沒開放的區域，山友就不要去了。

來自苗栗遊客賴雪蘭說，很喜歡花東，經常來旅遊，403地震前一天才到燕子口，慶幸有去這麼一趟，把原始的美景拍照記錄下來，看到太魯閣震傷美麗的山水都沒了，心疼也遺憾，希望快快好起來。

從事飯店業的邱先生說，自己常到太魯閣，震後整個地貌不一樣了，迄今仍很難過。

凱米颱風 地震 太魯閣國家公園

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