影／盛岡山車踩街盛況空前 前導車「敬輓、悼」如帶頭出殯惹議

睽違5年，日本岩手縣盛岡山車再度跨海而來，今晚在花蓮市區踩街遊行，呈現原汁原味的日本文化，吸引大批民眾圍觀，東大門夜市迎來許久不見的榮景。但有眼尖民眾發現，隊伍前導車車頂LED螢幕竟出現「敬輓」、「悼」等字樣，覺得似乎有點「觸楣頭」，對此，縣府暫無回應。

盛岡山車是盛岡市指定的無形民俗文物，已有約300年歷史，相傳是為祈求風調雨順，邀請廟宇神轎繞境做為祈福的一種傳統儀式。盛岡山車2002年首度來花蓮，引起轟動，之後分別在2007、2016及2019年來台踩街遊行，今天是第4度現身花蓮。

縣府表示，今年山車長7公尺、高4.5公尺、寬4公尺，山車上的人像為在日本九州平戶市出生的鄭成功，蘊含雙方文化交流意涵。山車重達約2噸，原裝運來再組裝，並由台日雙方人員共同拉車，在東大門夜市踩街遊行。

除了壓軸的山車，還請來建國高中樂旗隊、景美女中樂儀旗隊、花蓮女中樂儀隊、花蓮高商儀隊，以及輔仁大學、嘉南藥理大學、台北市育達高中、新竹光復中學、以及曾獲全國啦啦隊錦標賽亞軍的軟骨頭競技啦啦隊等隊伍，活力十足的表演，為花蓮加油打氣，相當精彩，讓滿場民眾驚呼連連。

晚間6時不到，會場已擠滿大批民眾，夜市攤商笑說，地震後好久沒看到這麼多人了。

不過，晚間7時15分隊伍出發後，有民眾發現，隊伍前導車車頂的LED螢幕，竟然打出大大的「奠」、「敬悼」、「一同敬輓」、「千秋永別」等字樣，還有人名，有網友將照片貼上網，引發熱烈討論。

有網友酸是「帶頭出殯」，有人認為「觸楣頭」，但也有網友認為承辦活動很辛苦，不需要挑骨頭，這場活動能成功吸引到觀光客來看，已經很可以了；對於為何出現這些字樣，縣府並未說明。