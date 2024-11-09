日本盛岡山車今晚東大門踩街 空運上千顆蘋果今、明在花蓮展售

有300年歷史的日本盛岡山車睽違5年再度來台，今晚在花蓮東大門廣場周邊踩街遊行；由於盛岡市與花蓮市已締結友好城市，兩市市長魏嘉彥、內館茂今共同種下五葉松，也在遠百花蓮店的盛岡蘋果銷售會扮成銷售員熱情促銷，買氣超旺。

盛岡山車曾與2002年、2007年、2016年及2019年四度到花蓮市踩街遊行，2019年還與花蓮市締結友好城市，今年邁入第5年，受新上任的市長內館茂率百人到花蓮市舉辦一系列慶祝活動，今晚盛岡山車將是相隔5年後再次現身市區，為花蓮觀光加油打氣，預計再度掀起熱潮。

花蓮、盛岡兩市今天上午在與花蓮市水牛公園舉行締盟5周年的植樹紀念活動，魏嘉彥及市代會主席李振瑋、外交部東部辦事處長胡琪斌，縣議員魏嘉賢等人，與內舘茂、盛岡市議長遠藤政幸等人，共同種下一棵日本五葉松，象徵兩市堅定的友誼。

魏嘉彥說，植樹代表歷久彌堅的友誼，五葉松蒼翠挺拔、枝葉如劍，代表著堅毅與剛強。

盛岡市帶來千顆當地特產土岐（TOKI）、信濃甜（Shinano Sweet）兩品種蘋果，今、明兩天在遠東百貨花蓮店辦銷售會，魏嘉彥、內館茂當地銷售員，賣力促銷，不少民眾聞到香甜蘋果味，有人買一顆嘗鮮，也有人大手筆抱走整箱。內館茂說，看到民眾踴躍採買，非常感動，希望有機會也邀請花蓮市的特產到盛岡展銷。

花蓮市公所表示，「盛岡蘋果 in 花蓮銷售會」明天上午11時至下午5時還有一場，購買兩個以上送盛岡市的迷你拉繩布袋、3個以上送迷你拉繩布袋與花蓮市的磁鐵。