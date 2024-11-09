卓揆拍板宜蘭納入區域治理 推動科技產業發展

行政院長卓榮泰9日前往宜蘭縣三星鄉訪視「青出宜蘭合作社」時表示，為實現「均衡臺灣」理念，他已決定將宜蘭同時納入「北北基宜」及「宜花東」的區域治理計畫，在保障宜蘭農產品及觀光產業發展的同時，也同步推動科技產業發展，以加速地方建設進步。

卓榮泰表示，行政院秘書長龔明鑫過去擔任國家發展委員會主委期間，全力推動地方創生，全臺各地已陸續展現許多具體成果，因此他時常安排行程至各地訪視小農、青農或特色商店，給予支持鼓勵，同時也藉此吸收更多地方創生推動的經驗及知識。

卓榮泰指出，讓國人吃得安心，是大家共同的心願，9日訪視的青出宜蘭合作社使用無人遙控「植物保護機」等智慧科技，精準噴灑植保資材及肥料，並積極推動「校園食農列車」，讓小朋友更認識宜蘭在地的水稻、金棗及三星蔥等特色作物，而三星蔥已成為具有地方特色及品牌價值的農產品，只要掛上三星蔥招牌的蔥油餅商家，往往都門庭若市。

此外，青出宜蘭合作社也成功集結約4、5百名地方青年朋友，共同打造農村多元面貌，建立農村關係人口，相信透過如此堅強的核心團隊，一定能再連結更多關心地方發展的青年，傳承交流經驗。他認為，青出宜蘭合作社具有相當經營規模與經驗，為地方創生的成功典範，期盼國發會能夠複製其運作模式到其他地方，加速地方創生推動的速度與成效。

卓榮泰表示，政府積極推動「均衡臺灣」全國六大區域治理計畫，其中北北基以偏向發展科技產業為主，花東則適合發展觀光產業及「慢經濟」生活型態，而他一直與龔秘書長討論宜蘭應歸屬哪一個區域，9日也決定宜蘭既要納入「北北基宜」區域發展科技產業，也要納入「宜花東」區域，保障其農產品及觀光產業發展，要讓宜蘭「飲雙管水」，展現全新面貌。

卓榮泰進一步指出，除推動全國六大區域治理計畫，2025年度中央政府總預算治水經費也較2024年增加159億元，使整體系統性治水經費達551億元，感謝所有立法委員在立法院給予大力支持，讓總預算案在8日順利付委審查，也期待預算能夠早日通過，以儘速分期、分類實施各項計畫，在防汛期前建置更多、更新、更安全的防洪設備。

卓榮泰期盼中央及地方共同依循「健康臺灣」、「均衡臺灣」、「團結臺灣」方向努力，他常說「沒有一件事中央單獨可以完成，也沒有一件事能讓地方自己來承擔」，中央及地方必須密切合作，確切執行相關預算，全力推動各項政策，中央也定會盡全力支持並協助地方發展，期許「青出於藍（青出宜蘭），更新宜蘭」。

此行，卓榮泰抵達現場後，受到青農熱烈歡呼，隨後聽取宜蘭縣青出宜蘭農業運銷合作社林意評理事主席簡報說明該合作社成立背景，以及在智慧從農、韌性農業、ESG永續農村與安心食農等四面向工作推展成果。