康芮颱風打亂修復進度 太魯閣部分景點開放恐要再等等

太魯閣國家公園震後受創嚴重，管理單位努力搶修，但接連颱風打亂進度，上周康芮颱風直衝東部，天祥受損比地震更嚴重，長春祠一帶出現新災害，太管處長劉守禮嘆修復進度幾乎回到原點，原本預計今年底或明年過年前逐步開放部分景點或步道，開放時間「還要再看看」。

地震過後，太魯閣園區從震後初期搶通，現在已進入復原階段，因遇到餘震不斷，又有凱米、山陀兒颱風來襲，園區內的步道、林道、設施等7件復建工程發包初期並不順利，太管處調整標案重新招標，到9月已有6案決標，但又遇到康芮颱風帶來強風大雨，打亂修復進度。

太管處最近在臉書粉絲專頁放上多張康芮風災照片，可看到西拉岸隧道前水淹及膝，相當驚人。處長劉守禮說，康芮來襲，東部首當其衝，太魯閣天祥地區單日降下1200毫米的超大雨量，天祥一些設施受損比地震時還嚴重，蘇花、長春祠都有新的災害，前一階段發包的工程進度幾乎全部歸零，災損程度超出預期。

他表示，重建工作會持續進行，原本預計今年底或明年過年前可以開放部分景點或步道，但目前看起來，環境還是非常脆弱，並不穩定，復建工程可能延遲，開放時間還要再看看。