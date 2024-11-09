不畏地震颱風創傷 太魯閣峽谷音樂節「韻釀」撫慰人心

太魯閣峽谷音樂節今天在太魯閣台地登場，來自全國的遊客三三兩兩坐在草皮上，聆賞精彩的原住民歌舞，下午還有國家交響樂團演出。太管處長劉守禮說，音樂會不僅限台地，聽完音樂可到周邊部落、商圈走動，藉由活動重振居民的信心跟希望。

花蓮今天陽光露臉，太魯閣台地天氣很好，看不出一周前才受到康芮颱風肆虐。不過原本環繞台地的峽谷原本片翠綠，4月地震過後多處山壁裸露，留下傷痕。

來自苗栗的賴雪蘭很喜歡花東，經常來旅遊，今天第一次參加峽谷音樂節。她說，一直很喜歡原住民歌曲，也常到花東旅遊，0403地震前一天才到燕子口，看到太魯閣震傷美麗的山水都沒了，覺得心疼也遺憾，希望快快好起來，也慶幸有去這麼一趟，把原始的美景拍照記錄下來。

「一定要來支持」在地從事飯店業的邱先生與顏小姐也是首度造訪，他說，自己常到太魯閣，震後整個地貌不一樣了，感到有點難過，專程來聽音樂會，表達對太魯閣的支持。

太魯閣因4月地震受傷，正逐步恢復元氣，太管處以「韻釀太魯閣」為主題籌辦音樂節，用音樂帶來撫慰人心的力量。