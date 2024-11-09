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垃圾堆成山...環境部助離島蓋「倉儲」就等蘭嶼公所提計畫

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
蘭嶼鄉去年及今年都遭遇颱風侵襲，使得島上持續優先解決災後垃圾，垃圾倉儲計畫公所最快這個月中提交。圖／民眾提供
蘭嶼鄉去年及今年都遭遇颱風侵襲，使得島上持續優先解決災後垃圾，垃圾倉儲計畫公所最快這個月中提交。圖／民眾提供

環境部解決台東綠島蘭嶼垃圾滯留期問題，允諾經費全力支持蓋「垃圾倉儲」計畫，希望明年暑假前完成。不過，除綠島提出計畫內容須部分修正，蘭嶼至今未有計畫提出，恐影響後續計畫運作。縣府環保局表示，已督促公所加速計畫作業。蘭嶼鄉公所則表示，解決災後垃圾後，就會送出計畫。

環保局副局長黃筱芬表示，已多次接洽蘭嶼鄉公所，並提供相關計畫範本做參考，若仍有困難，會派員協助來共同完成這項計畫。另蘭嶼鄉公所秘書周孋姝說，因去年及今年都遭遇颱風侵襲，使得島上垃圾問題必須先優先處理掉，至於垃圾倉儲計畫全力配合縣府及中央盡快提出。

台東焚化廠預計明年1月正式營運，可自主處理全縣垃圾，包括綠島、蘭嶼，但因轉運垃圾船班常受颱風或東北季風影響，垃圾難以轉運，垃圾只能暫置掩埋場，卻常受不確定因素，導致垃圾漂到海域、自燃或散發惡臭，且滿坑垃圾有礙觀瞻。環境部3年前提出離島「垃圾倉儲」計畫，解決改善問題。

環境部長彭啓明上月26日到台東視察焚化廠時，再度關心2個離島垃圾倉儲計畫的進展，他特別提到台灣垃圾百岳的問題，是環境部現階段積極解決的重要工作，而垃圾倉儲相關建築工程只需6至8個月，他相信綠島和蘭嶼應該可以順利完成，希望能在明年暑假就可完成，經費環境部全力支持。

環保局表示，若遇焚化爐歲修或船運受阻，期間以壓縮打包封膜方式暫置廢棄物倉儲貯存廠內，短期將可解決廢棄物堆置衍生的環境衛生及有礙觀瞻的問題，長期則可作為產製固體再生燃料的場域，未來達到垃圾永續循環再利用的目標。

環境部長彭啓明（中）上月26日到台東視察焚化廠時，相當關心2個離島「垃圾倉儲計畫」的進展，並允諾經費全力支持來蓋垃圾倉儲。記者尤聰光／攝影
環境部長彭啓明（中）上月26日到台東視察焚化廠時，相當關心2個離島「垃圾倉儲計畫」的進展，並允諾經費全力支持來蓋垃圾倉儲。記者尤聰光／攝影
綠島鄉垃圾掩埋場屬開放場域，常因故發生垃圾自燃、臭味飄散及浪擊海飄等情形，幸台東焚化爐試運轉後，已優先處理堆置垃圾，未來將蓋「垃圾倉儲」解決垃圾滯留期問題。圖／台東縣政府提供
綠島鄉垃圾掩埋場屬開放場域，常因故發生垃圾自燃、臭味飄散及浪擊海飄等情形，幸台東焚化爐試運轉後，已優先處理堆置垃圾，未來將蓋「垃圾倉儲」解決垃圾滯留期問題。圖／台東縣政府提供

台東 環保局 環境部 綠島 蘭嶼

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