垃圾堆成山...環境部助離島蓋「倉儲」就等蘭嶼公所提計畫

環境部解決台東縣綠島、蘭嶼垃圾滯留期問題，允諾經費全力支持蓋「垃圾倉儲」計畫，希望明年暑假前完成。不過，除綠島提出計畫內容須部分修正，蘭嶼至今未有計畫提出，恐影響後續計畫運作。縣府環保局表示，已督促公所加速計畫作業。蘭嶼鄉公所則表示，解決災後垃圾後，就會送出計畫。

環保局副局長黃筱芬表示，已多次接洽蘭嶼鄉公所，並提供相關計畫範本做參考，若仍有困難，會派員協助來共同完成這項計畫。另蘭嶼鄉公所秘書周孋姝說，因去年及今年都遭遇颱風侵襲，使得島上垃圾問題必須先優先處理掉，至於垃圾倉儲計畫全力配合縣府及中央盡快提出。

台東焚化廠預計明年1月正式營運，可自主處理全縣垃圾，包括綠島、蘭嶼，但因轉運垃圾船班常受颱風或東北季風影響，垃圾難以轉運，垃圾只能暫置掩埋場，卻常受不確定因素，導致垃圾漂到海域、自燃或散發惡臭，且滿坑垃圾有礙觀瞻。環境部3年前提出離島「垃圾倉儲」計畫，解決改善問題。

環境部長彭啓明上月26日到台東視察焚化廠時，再度關心2個離島垃圾倉儲計畫的進展，他特別提到台灣垃圾百岳的問題，是環境部現階段積極解決的重要工作，而垃圾倉儲相關建築工程只需6至8個月，他相信綠島和蘭嶼應該可以順利完成，希望能在明年暑假就可完成，經費環境部全力支持。