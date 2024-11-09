聽新聞
0:00 / 0:00
慘！花蓮旅遊補助下月結束8億才用一半 業者喊要穩定交通
花蓮4月地震後，中央推出旅遊住宿補助，計畫將於12月20日結束，但上路半年了，8.15億元額度僅用掉一半，縣府將向中央反映盼持續，也會自編預算鼓勵旅遊；旅宿業者認為，補助雖有幫助，重點仍是穩定交通，才能提升國人到花蓮的旅遊信心。
受到0403地震後重創，交通部觀光署推出振興旅遊補助，6月1日起上路，從平日1000元、假日500元，一再加碼，本月7日起一直到12月20日的3.0 plus方案，單月加碼2500元，若跨月住宿最高可補助5000元。
由於這是年度預算，很有可能在12月20日後結束，但多次餘震，加上接踵而來的凱米、山陀兒、康芮颱風影響，花蓮聯外鐵公路不時中斷，旅宿住房率一直不見起色，觀光業者不但度過最慘暑假，11、12月向來是淡季，即使祭出住宿補助，訂房率也僅2成5左右，目前補助額度才用掉一半。
花蓮縣政府觀光處長余明勲說，若預算沒用完，會向中央反映盼延長，或者下年度再編列預算補助。這段期間為振興觀光，縣府也推出「永續遊花蓮－國內外四大旅遊市場獎勵方案」，團客補助預計這個月底用完，明年仍會編列預算，在觀光產業看到復甦曙光前持續補助。
花蓮民宿協會理事長林徐則鈾認為，颱風、地震讓遊客卻步，本來住房率約1成，現在假日到2成，慢慢在回溫，中央加碼振興還是有幫助，不過最重要是交通，希望中央把道路暢通列為第一要務。
花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，相較疫情期間的秋冬遊等補助，振興旅遊補助申請進度緩慢，主因還是交通不穩定，旅遊信心難恢復，要提振花蓮觀光，補助是其次，首要仍希望有穩定的交通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言