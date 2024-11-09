天災不斷 宜花觀光業最冷的淡季

地震、颱風半年來接連重擊花蓮觀光，太魯閣晶英酒店停業半年後，10月重新營業，昨天又因缺水缺電，宣布再度停業到明年1月15日，花蓮旅宿業在過年前的訂房也遠不如預期；鄰近的宜蘭龜山島也因颱風侵襲宣布提早封島，重挫地方觀光。

五月天在0403地震後宣布為花蓮送暖，籌備「2024 Just Love It！一路向東」公益演唱會，原本11月2、3日在花蓮連唱3場，周邊旅宿住宿率衝高到震後最佳的8成5，但演唱會前2天強颱康芮襲台，演唱會緊急喊卡，訂房馬上滑落；事後宣布改到明年1月18、19日。

觀光署在地震後祭補助並持續加碼，但餘震、颱風不斷，讓遊客卻步，觀光產業低迷。交通部長陳世凱本月4日補助宣延長到12月20日，且從7日起接續辦理「花蓮住宿補助3.0 Plus」，按月提供第一晚1000元、第二晚1500元住宿折抵優惠，每人每月最多補助2500元。

雖然振興住宿補助目前只到12月20日，但五月天演唱會2天在花蓮、玉里市區及周邊出現效益。花蓮縣旅館公會理事長張琄菡表示，目前統計演唱會期間周邊訂房率達7成，其中約半數是原本訂房保留使用，相較同時期全縣平均住宿率僅2到3成，五月天還是很有吸引力。

張琄菡說，11、12月是花蓮旅遊淡季，又受地震、交通不穩影響，原本11月訂房率約2成，政策加碼後上看2成5；五月天演唱會辦在寒假前，希望為花蓮觀光帶來轉機。