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基隆老鷹專家…沈錦豐過世 拚盡生命護鳥

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆鳥會理事長沈錦豐拍攝、守護老鷹20多年，長期推動生態保育工作。本報資料照片
基隆鳥會理事長沈錦豐拍攝、守護老鷹20多年，長期推動生態保育工作。本報資料照片

知名的「老鷹專家」基隆鳥會理事長沈錦豐拍攝、守護鳥類生態20多年，曾參與拍攝「老鷹想飛」紀錄片，前天因病過世，生態界哀悼。鳥會前理事長鄭暐感嘆，在化療開刀的前一刻，沈錦豐還在寫計畫書爭取，「生命倒數計時的時間，他活得好精采、好用力」。

沈錦豐因罹大腸癌第4期，前天併發猛爆性肝炎過世。他叔叔「老鷹先生」沈振中說，沈歷經多次化療、開刀，生命最後力氣仍持續記錄生態影像。

沈錦豐開計程車維生，一手轉方向盤、一手拿相機，與基隆市野鳥學會創會理事長、他叔叔「老鷹先生」沈振中投入鳥類生態保育，跑遍山區老鷹的棲地調查生態，留下珍貴紀錄，到社區、學校開課推廣環境教育。海洋廣場前每天老鷹盤飛，有全台可最近距離觀察老鷹的豐富生態環境，是他與鳥會成員的維護成果。

沈錦豐也帶領鳥會推動搶救金龍湖、守護深澳象鼻岩、保存內寮濕地及調查基隆嶼生態，還積極爭取八斗子海豹岩為自然紀念物，2016年獲頒國家環境教育獎個人組特優；基隆鳥會去年也獲國家環境教育獎團體組特優。

沈錦豐記錄瑞芳酋長岩遊隼生態，每年繁殖季都拍下許多珍貴畫面，幼鳥「小寶」意外落巢，千鈞一髮之際穩住身軀才倖免於難，驚險又有趣；去年9月，他拍到腳環配戴編號K9「綠豆眼」老鷹，「綠豆眼」的母親是3年多前受傷獲救的獨眼黑鳶「大眼仔」，野放後活了下來，還有了下一代。

沈振中說，沈錦豐用生命最後的力氣四處奔波記錄生態，可惜最後仍不敵病魔，不少人惋惜。

基隆嶼 鳥會

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