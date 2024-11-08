沈錦豐兒揭父遺願：僅辦家祭 王醒之憶沈最先反對四接

基隆鳥會理事長沈錦豐拍攝、守護老鷹20多年，曾參與生態導演梁皆得拍攝「老鷹想飛」紀錄片，罹大腸癌第四期，昨晚因併發猛爆性肝炎病逝，各界哀悼。沈的兒子臉書表示父親回歸大自然的懷抱，遵循父親的遺願，所有儀式從簡，告別式只會舉辦家祭。

沈錦豐的兒子以父親的臉書貼文，表達他是沈錦豐的兒子沈毅，家父7日晚間7點安詳辭世，回歸大自然的懷抱。遵循父親的遺願，所有儀式從簡，靈堂設於基隆市殯儀館小靈堂14號。

沈毅說，為尊重父親的意願，婉謝奠儀，告別式也只會舉辦家祭，敬請諒解，感謝大家對家父的關懷與厚愛。

守護外木山小組召集人、四接公投領銜人王醒之晚間也發文，指「赤腳、老鷹、沈錦豐」就是深植他腦海中的印記，他還記得沈曾跟他說的一句話：「我跟你爸爸比較熟啦！」然後塞了他的老鷹書給他。

王醒之表示，「傲然於人群又融入於山林的汪洋感」就是沈錦豐老師的樣子，從老鷹到海洋、從植物到動物、從基隆到眾生，從此世到永恆，沈老師還是沒能撐過去。

王醒之還說，在基隆，沈老師應該是最早驚覺協和四接案會對基隆發生巨大衝擊的人。2018年，第一版的填海造地面積高達29.25公頃，沈老師與基隆野鳥學會的夥伴盡管非常弱小，但仍率先代表基隆人出聲反對，因為他們做了北海岸的生態調查，深知後果是什麼。

而後，到了2019年第二版的填海造地，面積仍高達18.6公頃，而且將會活埋七萬株外木山澳的珊瑚，爭議隨之漸漸浮上檯面，但了解的基隆人仍然是少數。

他們後來開始推動「基隆護海公投」，2022年特別邀請沈老師到「護海公民學堂」演講，分享基隆海岸的自然生態，當時聯繫時沈僅表示自己身體微恙、體力可能不太夠，但那時的他，其實已經正在化療中了，時任鳥會理事長鄭暐特別還擔心他的身體狀況，但他仍堅持要進行。

「這種堅持，跟我2004年剛回基隆時認識的他一樣。」王醒之說，「您一路好走，放心走，我們會繼續咬牙逆風往前的。」