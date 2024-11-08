宜蘭鐵路高架案 縣府：有能力每年編2億還中央

宜蘭鐵路高架案地方配合款，將下修至57.83億元，但縣府希望中央全額負擔，議員今天在施政總質詢，詢問縣府是否有辦法每年編列2億元還給中央，縣府表示，在優先順序上，縣府有能力。

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫高架化範圍由四城站南端至冬山排水橋，全長約16.1公里（含已高架3.7公里），將宜蘭、二結、中里、羅東等4車站改建為高架及新增縣政中心1站，在行政院政務委員陳金德協調下，宜蘭鐵路高架案地方配合款，將由新台幣105.72億元下修至57.83億元。

無黨籍縣議員林聰池今天在施政總質詢表示，鐵路高架化工程是宜蘭建設的重中之重，縣府現在態度是要蓋還是不蓋，是要配合中央，還是持續希望中央全額負擔，他希望縣府盡快答應中央提出的方案。

無黨籍縣議員陳福山表示，希望縣府要有所為，地方政府不可能不必負擔經費，部分地方分攤經費還是完工後，縣府再逐年編列繳回中央，這是「天上掉下來的禮物」，縣府應拿出魄力，先做好財務規畫，依縣府現有財源，是否有辦法每年編列2億元還給中央。

縣府財政稅務局長盧天龍表示，縣府推估每年可用財源約14.9億元，加上每年稅收成長率，從民國109年至今年，加上其他財源，可用財源每年增加至少1億元，若依優先順序，縣府是有能力每年編列2億元還款。

縣長林姿妙說，鐵路高架化工程是縣民的期待與盼望，縣府決定要做，也已編列明年度5000萬元地方配合款，縣府要把錢花在刀口上，該用就用，能省則省，盡量向中央爭取經費，若有爭取到經費，這筆5000萬元也能視情況追減。

副縣長林茂盛表示，陳金德宣布宜蘭鐵路高架案地方配合款下修至57.83億元，但縣府尚未收到相關公文，且地方配合款除了57.83億元外，還要加上完工後逐年編列經費繳回中央的14億元，鐵路高架化一定會蓋，縣府一定會與中央討論過後，尊重中央最後決定。