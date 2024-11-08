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基隆信義區詐騙案最多 俠盜獵車手彩繪上分局牆反詐騙

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市警察局今天在第三分局舉行打詐儀表板記者會及反詐彩繪牆揭幕，以遊戲「俠盜獵車手」為主題，結合在地風情，外牆彩繪宣導反詐。記者游明煌／翻攝
基隆市警察局今天在第三分局舉行打詐儀表板記者會及反詐彩繪牆揭幕，以遊戲「俠盜獵車手」為主題，結合在地風情，外牆彩繪宣導反詐。記者游明煌／翻攝

基隆警方今天公布10月前五大詐欺案類，以假投資詐騙占31.77%最高，若以行政區統計，以信義區為案件最高發生區域，每一萬人發生10.51件；暖暖區則為財損最高行政區，每一萬人財損280萬元。第三分局外牆並以「俠盜獵車手」為主題彩繪，宣導反詐。

基隆市警察局今天在第三分局舉行打詐儀表板記者會及反詐彩繪牆揭幕，基隆市警友會以遊戲「俠盜獵車手」為主題，結合在地風情，外牆彩繪宣導反詐。

警察局長翁群能說，10月詐欺案件發生數、財損數與9月相較，詐欺案件發生數減少8%、財損數減少28.55%、3559萬元，財損數減少比例為全國前三名，顯示市民防詐觀念提高。

警方統計10月前五大高發詐欺案類，依序為假投資詐騙占31.77%、網路購物詐騙占11.55%、解除分期付款占9.03%、色情應召詐財占6.86%、中獎通知詐騙占5.42%

財損方面，假投資詐騙造成的被害財損仍位居第1名，約占總財損七成；若以行政區統計，以信義區為案件最高發生區域，每一萬人發生10.51件；暖暖區為財損最高行政區，每一萬人財損280萬元。警方研判信義區住宅結構退休人員多，銀行分布也多，詐騙案也發生最多。

中正區新豐里長丁麗娜現身說法，分享她接獲假冒員警詐騙過程，提醒市民接到電話不要慌張及不要有害怕涉及刑案的心理，否則很容易被騙。

另第三分局暖暖派出所昨天上午11時許，接獲暖暖郵局行員通報，一名王姓男子欲轉帳現金75萬元，但神情有異，行員關懷提問後疑遭詐騙。員警到場了解，發現他自稱欲匯款至另一銀行帳戶購買股票，但對對方帳戶一問三不知，後來警覺有異打消匯款念頭，保住退休老本。

基隆市警察局今天在第三分局舉行打詐儀表板記者會及反詐彩繪牆揭幕，以遊戲「俠盜獵車手」為主題，結合在地風情，外牆彩繪宣導反詐。記者游明煌／翻攝
基隆市警察局今天在第三分局舉行打詐儀表板記者會及反詐彩繪牆揭幕，以遊戲「俠盜獵車手」為主題，結合在地風情，外牆彩繪宣導反詐。記者游明煌／翻攝
基隆市警察局今天在第三分局舉行打詐儀表板記者會及反詐彩繪牆揭幕，以遊戲「俠盜獵車手」為主題，結合在地風情，外牆彩繪宣導反詐。記者游明煌／翻攝
基隆市警察局今天在第三分局舉行打詐儀表板記者會及反詐彩繪牆揭幕，以遊戲「俠盜獵車手」為主題，結合在地風情，外牆彩繪宣導反詐。記者游明煌／翻攝

基隆 詐欺 詐騙

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