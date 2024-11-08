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台南南島文化節 11/16起連2天台史博登場

中央社／ 台南8日電
台南市長黃偉哲。聯合報系記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲。聯合報系記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲今天宣布，2024台南南島文化節11月16日起一連2天在國立台灣歷史博物館登場，主題是「海洋的印記-南島之聲」，讓原民和市民進行文化交流探索。

台南市今年首度舉辦南島文化節，黃偉哲今天指出，市府長期推廣原民文化，舉辦原民小子夏令營及創辦部落大學等，他期待透過南島文化節，讓市民多了解原住民及各族文化底蘊精髓。

市府發布新聞稿指出，南島文化節請來紐西蘭毛利藝術家Jerome Kavanagh Poutama和桑梅娟跨國合作表演，還有榮獲金曲獎的重磅卡司雷鬼搖滾Matzka、泰武古謠傳唱隊、魯凱雲豹文化藝術團、雅維．茉芮、札哈木樂舞集。

另外，金曲歌后阿爆、金曲歌王王宏恩、創作才子桑布伊、創作才女舞思愛、金曲饒舌葛西瓦、洄瀾舞集、灑舞部岸等也將登場演出。

南島文化節更規劃「海洋奇原」南島文化走讀、「原氣滿分」DIY體驗及「原來這樣說」一日族語體驗等活動，透過不同關卡設計，了解南島語族。現場還有諸多特色市集，街頭藝人行動展演及限量DIY體驗，共學共遊。

DIY 台史博 黃偉哲

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