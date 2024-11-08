以遊戲為題彩繪基隆警分局外牆 吸睛宣導反詐騙

基隆市警友會以遊戲「俠盜獵車手」為主題，結合在地風情，在第三警分局外牆彩繪，宣導反詐、反毒等觀念，吸引許多民眾目光，警察局長翁群能表示，盼結合民間力量，提升市民警覺心。

基隆市警察局今天舉辦打詐儀錶板記者會，並同步為第三警分局彩繪外牆揭幕，市警局表示，警友會第三辦事處主任、基隆市議會副議長楊秀玉，為強化民眾識詐能力，並提升七堵地區整體景觀，在第三分局外牆彩繪，結合警方反詐宣導，拉近警民距離的同時，也讓市民對反詐能有更清楚的認識。

市警局指出，這次彩繪以遊戲「俠盜獵車手」為主題，並融合在地人文景觀特色，例如基隆河、七堵車站等宣導反詐、反毒觀念，以男警、女警為民眾遮風擋雨、伸手救援的意象，希望可以跳脫警察分局嚴肅外觀，吸引不少民眾目光。

基隆市警察局長翁群能則在記者會分析基隆市今年詐騙案件，翁群能表示，與9月相比，10月詐欺案件發生數減少8%、財損數減少28.55%，共減少新台幣3559萬元，財損數減少比例為全國前3名，顯示市民已有相當防詐觀念。

翁群能指出，另統計10月前5大高發詐欺案類，依序為假投資詐騙、網路購物詐騙、解除分期付款、色情應召詐財、中獎通知詐騙，至於財損方面，假投資詐騙造成的被害財損仍居首位，約占總財損7成。