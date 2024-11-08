颱風後大量漂流木沖花蓮沿岸住宅 可通報優先處理

颱風康芮造成花蓮海岸堆積近1萬3000噸漂流木，是近年最大量，導致民宅及船舶受損，礙於還沒標記，民眾怕觸法不敢清理，造成生活不便。花縣府指出，可通報農政單位優先處理。

花蓮沿岸堆積大量漂流木，散發陣陣木香味，成為近日花蓮新景點，目前還在進行清理及註記工作，還沒有開放撿拾。

無黨籍花蓮縣議員蔡依靜接獲民眾陳情，海岸線沿岸漂流木堆積嚴重，數量龐大，且目前還沒公告開放撿拾，民眾怕觸法不敢清理，颱風至今還無法清理家園。

民眾黨花蓮縣議員傅國淵則認為，有價漂流木歸國有，大量漂流木阻塞港口、民宅受損且堆積在海灘，這些損失及清理工作都落在花蓮縣府，實在不公平，認為應跟林業保育署等單位合作，共同負擔損失及復原工作。

花蓮縣府農業處長陳淑雯今天接受媒體聯訪指出，從來沒有處理過這麼大量漂流木，已全員出動做貴重木辨識及標記，若有漂流木沖進民宅部分，可通報林管單位或農業處優先辨識，就可以開始清理，目前秀林鄉有接獲1件通報，已完成貴重木標記。

陳淑雯說，縣府管轄範圍海岸註記的有價漂流木，經拍賣所得扣除成本後，有50%進入縣庫、50%繳國庫，以上年度來看，縣府收入不到新台幣10萬元，每年卻需要編列幾百萬經費辦理漂流木打撈清運業務，由災準金支應。

陳淑雯說，對於竹筏、漁具或定置漁場因颱風受損，已爭取農業部核定現金救助，陸續開放登記申請中，減輕民眾損失。

有關漂流木清除工作，林業保育署花蓮分署長黃群策指出，漂流木處理原則為屬地主義，依管轄範圍各自處理，若花蓮縣府有執行困難，會協助幫忙標記。

黃群策說，為加速海岸復原，會將北濱跟化仁海堤漂流木集中後，公告開放民眾撿拾，民眾務必遵守撿拾規範，避免使用機具撿拾，造成生態破壞。