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花蓮農損逾3億 縣府積極勘災農漁產船筏獲現金救助

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
康芮颱風撲台，造成花蓮石梯漁港在港船筏被大浪掀翻受損。圖／民眾提
康芮颱風撲台，造成花蓮石梯漁港在港船筏被大浪掀翻受損。圖／民眾提

強颱康芮侵襲造成花蓮農產及民間設施損失超過3億元，花蓮縣府會同農政單位加速勘災，農產全品項、養殖業、定置漁業、在港漁船（筏）受損都爭取到現金救助，農業處提醒農民時限內到鄉鎮公所申辦，至於因颱風流失或土石淹沒無法正常耕種的農田，縣府和鄉鎮市公所也依據相關規定發給救助金。

農業部統計到今天上午11時，花蓮農損3億173萬元，居全國第三，其中農產損失1億7966萬1000元、畜產277萬5000元、漁產315萬2000元，民間設施1億1614萬2000元。

花蓮縣政府農業處表示，為協助受災農友盡早復耕，農業處及中央相關單位1日起分成北、中、南區3組勘災，農業部2日下午公告全縣都是農產業全品項現金救助地區，符合申請資格的受災農友可於15日前到公所申請。

縣內也有不少入港避風的船筏，被大浪打翻或遭漂流木撞擊嚴重受損，農業處長陳淑雯說，經縣府積極爭取，農業部4日公告花蓮市、壽豐鄉及豐濱鄉在港漁船為現金救助地區，依船筏噸級別分5級給予1萬到15萬元不等救助金，即起至11月18日可到漁船所在地的鄉鎮公所辦理。

縣府也會同鄉鎮公所、花蓮區漁會勘查漁業災情，玉里、壽豐、瑞穗等鄉鎮養殖漁業、定置漁業及畜牧場都受損嚴重，統計吳郭魚魚塭受災17.06公頃，蜆1.2公頃，尤以玉里鎮三民養殖漁業生產區最嚴重，7家定置漁業、12組定置漁網有漁網損壞、繩索斷裂等災損影響捕撈，玉里、萬榮、光復及瑞穗4鄉鎮16牧場損失上千萬元。

農業處表示，壽豐鄉、瑞穗鄉及玉里鎮養殖吳郭魚、 壽豐鄉及玉里鎮養殖蜆、豐濱鄉養殖白蝦及定置漁業者可獲現金救助，即起至11月20日可到在地公所申請，畜牧業部分已完成現勘，正向農業部爭取救助。

此外，農田因康芮颱風流失或遭土石埋沒無法正常耕種，已依據農業部「土石流及大規模崩塌災害救助種類及標準」及經濟部「水災災害救助種類及標準」展開救助作業，每戶受災農田面積達0.05公頃，流失每公頃最高發給10萬元，埋沒每公頃最高發給5萬元救助金。

農業部統計到8日中午，康芮颱風造成花蓮農漁業損失逾3億元，居全台第三。圖／縣府提供
農業部統計到8日中午，康芮颱風造成花蓮農漁業損失逾3億元，居全台第三。圖／縣府提供
農業部統計到8日中午，康芮颱風造成花蓮農漁業損失逾3億元，居全台第三。圖／縣府提供
農業部統計到8日中午，康芮颱風造成花蓮農漁業損失逾3億元，居全台第三。圖／縣府提供
康芮颱風撲台，強風大浪造成花蓮定置漁場受損。圖／縣府提供
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花蓮縣政府 農業處 農業部

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