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花蓮逾萬噸漂流木歷年最多！議員：不能「歹康」都縣府

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
康芮颱風過後，花蓮海岸線處處漂流木，林業署花蓮分署估算高達1萬3000噸，已出動人力辨識、註記。圖／花蓮分署提供
康芮颱風過後，花蓮海岸線處處漂流木，林業署花蓮分署估算高達1萬3000噸，已出動人力辨識、註記。圖／花蓮分署提供

強颱康芮肆虐在花蓮海岸線留下逾萬噸漂流木，歷來最多。縣議員傅國淵今天質疑，珍貴漂流木由林務單位標記、拍賣，餘下縣府清理，「好康他們拿，歹康就縣府收拾」，哪有道理？林業署花蓮分署澄清是由土地管理單位各自處理，議員有誤解；農業處表示已動員全處人員辨識清理，確認後就可公告開放撿拾。

康芮為花蓮山區帶來驚人雨量，颱風過後，到花蓮海邊就能聞到濃濃木頭香，林業暨自然保育署花蓮分署估算，北濱、南濱、化仁海堤及石梯漁港等地區，堆積至少1萬3000噸漂流木，已動員人力進行標售價值及貴重木的辨識、註記工作，預計1周內完成。

縣議員傅國淵今天在縣議會質詢時表示，有價林木由花蓮分署標記、取走，縣府公告後再開放民眾撿拾，最後就放在岸邊爛掉，甚至要縣府編列預算清理，有道理嗎？

這次颱風災害大，有漁船停在漁港內，被漂流木撞得亂七八糟，嚴重受損，花蓮區漁會找上林務單位，林務單位說不關他的事，漁港災修經費龐大，到底要找誰來負責，是中央、林務單位還是縣府？他認為不能「好康拿走，歹康由縣府收拾」要求縣府與花蓮分署研議，乾脆由縣府來管，拍賣所得清償海灘恢復、漁港災修費用，否則太不公平。

縣議員蔡依靜則說，豐濱鄰海地區，就有漂流木沖入住宅，但民眾怕觸法不敢處理，農業處安排會勘，但人力不足，民眾很苦惱不能恢復家園，如何解決？

林業署花蓮分署長黃群策說，漂流木屬於自然現象，當初擬定處理原則時，就邀集相關單位和縣市政府討論，決定採屬地主義，漂到誰的土地上就屬誰，各自負責註記、拍賣、清理等，並非都是林業署的，並非如議員所說。

至於註記完畢開放撿拾，規定只能徒手，就有尺寸重量限制，是因若開放機具大量撿拾，可能變成有機具的人才撿得到，成為少數人財產，並不樂見，且大量機具進到海灘很可能破壞生態環境。

縣府農業處長陳淑雯表示，民眾若家有漂流木須清理，可先通報林管單位或農業處，會請林管單位確認有無貴重木，若沒有民眾就可以開始清理家園。這次海岸線大量漂流木，是歷來最多，農業處全處人員出動做貴重木的確認辨識工作，會盡快完成，確認可撿拾後會盡快公告。

康芮颱風過後，花蓮海岸線處處漂流木，甚至沖到民眾土地上。圖／蔡依靜提供
康芮颱風過後，花蓮海岸線處處漂流木，甚至沖到民眾土地上。圖／蔡依靜提供
花蓮縣議員蔡依靜（中）關切海岸線漂流木清理問題。圖／蔡依靜提供
花蓮縣議員蔡依靜（中）關切海岸線漂流木清理問題。圖／蔡依靜提供
康芮颱風過後，花蓮海岸線處處漂流木，林業署花蓮分署估算高達1萬3000噸，已出動人力辨識、註記。圖／花蓮分署提供
康芮颱風過後，花蓮海岸線處處漂流木，林業署花蓮分署估算高達1萬3000噸，已出動人力辨識、註記。圖／花蓮分署提供
康芮颱風過後，花蓮海岸線處處漂流木，林業署花蓮分署估算高達1萬3000噸。記者王燕華／攝影
康芮颱風過後，花蓮海岸線處處漂流木，林業署花蓮分署估算高達1萬3000噸。記者王燕華／攝影
康芮颱風過後，花蓮海岸線處處漂流木，林業署花蓮分署估算高達1萬3000噸。圖／花蓮分署提供
康芮颱風過後，花蓮海岸線處處漂流木，林業署花蓮分署估算高達1萬3000噸。圖／花蓮分署提供

漂流木 花蓮 農業處

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