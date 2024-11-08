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宜蘭鐵路高架「中央已給很好條件」 議員促縣府快點頭

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭至羅東鐵路高架化工程預計2034年完工通車，目前地方需負擔57億元配合款，縣府持續爭取中央全額補助。本報資料照
宜蘭至羅東鐵路高架化工程預計2034年完工通車，目前地方需負擔57億元配合款，縣府持續爭取中央全額補助。本報資料照

宜蘭羅東鐵路高架化計畫地方配合款，中央拍板降至57.83億元，宜蘭縣府盼持續爭取中央全額負擔，議員擔心拖緩工程進度，直言「中央已給出很好條件」，縣府應盡快點頭。縣長林姿妙表示，明年已編列5000萬元配合款，也會持續爭取減少負擔。

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫預計2034年完工，包含宜蘭、二結、中里、羅東4站，新增縣政中心1站，全長16.1公里，今年6月通過環境評估，目前完成綜合規畫報告送往中央。工程總經費501.29億元，地方配合款原為105.72億元，行政院政務委員陳金德協調，地方配合款下修至57.83億元。

縣長林姿妙今天率縣府各局處長赴議會接受總質詢。無黨籍議員林聰池表示，中央已經減輕地方配合款，也承諾先出錢，縣府再分年負擔，「這麼好的條件早就該答應」，但縣府仍想爭取中央負擔全額，一再討論，若繼續拖延不只耽誤宜蘭交通建設，更可能因物價上漲導致工程費用增加。

無黨籍議員陳福山也說，中央提供的分攤方案已經是「天上掉下來的禮物」，縣府應拿出魄力，先做好財務規畫，配合高架工程進度，分年編列預算；縣府既然編得出營養午餐免費等費用，也有能力償還長債短債，不應編不出鐵路高架化的配合款。

交通處長黃志良指出，目前縣府配合交通部所有作業都符合進程，沒有拖延，將按照預定在2026年5月開工。財稅局長盧天龍表示，縣府每年可用財源約14.9億元，加上每年稅率成長率，依優先順序來說，確實有能力負擔現行的地方配合款。

林姿妙說，鐵路高架化工程是縣民的期待與盼望，縣府一定會做，已經編列明年度5000萬元的地方配合款；宜蘭花錢要花在刀口上，能省則省，還是會盡量向中央爭取經費，這5000萬元也能夠視情況追減。

副縣長林茂盛表示，地方配合款除了57.83億元，還有完工後須分年還款的14億元，且配合款下修尚未經過國發會審議等程序，縣府也還沒收到公文；鐵路高架化一定會完成，縣府也一定會和中央討論完，尊重中央決議。

縣議員林聰池（左）表示，目前的分攤方式已經是很好的條件，縣府應盡快答應中央，以免拖延工程進度。圖／擷取自宜蘭縣議會直播頻道
縣議員林聰池（左）表示，目前的分攤方式已經是很好的條件，縣府應盡快答應中央，以免拖延工程進度。圖／擷取自宜蘭縣議會直播頻道
宜蘭縣長林姿妙表示，鐵路高架化一定會做，明年已編列5000萬元配合款，但也希望能省則省，盡量向中央爭取減輕負擔。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣長林姿妙表示，鐵路高架化一定會做，明年已編列5000萬元配合款，但也希望能省則省，盡量向中央爭取減輕負擔。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 羅東 鐵路高架化

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