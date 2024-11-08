聽新聞
0:00 / 0:00
「黑鳶守護者」沈錦豐離世 謝國樑感謝貢獻：化療仍拍老鷹
基隆鳥會理事長沈錦豐長期推動生態保，拍攝、守護老鷹長達20多年，昨天在基隆長庚病逝。基隆市長謝國樑今天臉書發文追悼，感謝沈老師為基隆的貢獻，近年來勇敢抗癌，在化療期間仍不忘所愛，持續拍攝老鷹、投入生態志工，生前為基隆各社區舉辦生態講座，讓市民朋友更認識基隆生態。
謝國樑說，今天上午他接獲消息，基隆市鳥「黑鳶」的守護者沈錦豐老師，不敵病魔離開。沈老師擔任基隆鳥會理事長致力宣揚生態保育觀念，同時拍攝、守護老鷹長達20多年，更曾拍攝「老鷹想飛」的紀錄片。
謝國樑表示，他曾在海洋廣場與沈老師討教，沈老師言談中每個動作及閃爍的眼神，都讓他感受到他對鳥類及生態環境的熱愛及堅持。
謝說，沈老師近年來勇敢抗癌，在化療期間仍不忘所愛，持續拍攝老鷹、投入生態志工，生前為基隆各社區舉辦生態講座，讓市民朋友更認識基隆生態。謝謝沈老師為基隆的貢獻，祝福一路好走。
國民黨主席朱立倫曾到基隆了解建設所需，朱主席、謝國樑在基隆港海洋廣場前與沈錦豐相遇，基隆港東岸就停著一艘郵輪，老鷹盤旋飛翔，沈錦豐當時就向朱主席、謝國樑一起介紹老鷹豐富的生態。
沈錦豐罹大腸癌，但得知時已是第四期，期間多次化療，他都勇敢面對，面對朋友的關心，他樂觀表示，也許可能時日無多，仍要趕快把沒有完成的事情做完，因此他堅持一邊化療，一邊持續拍攝老鷹生態。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言