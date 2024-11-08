「黑鳶守護者」沈錦豐離世 謝國樑感謝貢獻：化療仍拍老鷹

基隆鳥會理事長沈錦豐長期推動生態保，拍攝、守護老鷹長達20多年，昨天在基隆長庚病逝。基隆市長謝國樑今天臉書發文追悼，感謝沈老師為基隆的貢獻，近年來勇敢抗癌，在化療期間仍不忘所愛，持續拍攝老鷹、投入生態志工，生前為基隆各社區舉辦生態講座，讓市民朋友更認識基隆生態。

謝國樑說，今天上午他接獲消息，基隆市鳥「黑鳶」的守護者沈錦豐老師，不敵病魔離開。沈老師擔任基隆鳥會理事長致力宣揚生態保育觀念，同時拍攝、守護老鷹長達20多年，更曾拍攝「老鷹想飛」的紀錄片。

謝國樑表示，他曾在海洋廣場與沈老師討教，沈老師言談中每個動作及閃爍的眼神，都讓他感受到他對鳥類及生態環境的熱愛及堅持。

謝說，沈老師近年來勇敢抗癌，在化療期間仍不忘所愛，持續拍攝老鷹、投入生態志工，生前為基隆各社區舉辦生態講座，讓市民朋友更認識基隆生態。謝謝沈老師為基隆的貢獻，祝福一路好走。

國民黨主席朱立倫曾到基隆了解建設所需，朱主席、謝國樑在基隆港海洋廣場前與沈錦豐相遇，基隆港東岸就停著一艘郵輪，老鷹盤旋飛翔，沈錦豐當時就向朱主席、謝國樑一起介紹老鷹豐富的生態。

沈錦豐罹大腸癌，但得知時已是第四期，期間多次化療，他都勇敢面對，面對朋友的關心，他樂觀表示，也許可能時日無多，仍要趕快把沒有完成的事情做完，因此他堅持一邊化療，一邊持續拍攝老鷹生態。