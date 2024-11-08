「老鷹先生」沈振中悼大姪兒沈錦豐：用生命最後力氣記錄生態

基隆鳥會理事長沈錦豐長期致力推動鳥會發展，宣揚生態保育觀念，拍攝、守護老鷹長達20多年，昨天突病逝，生態人士震驚，今天上午很多人哀悼不捨。被稱為「老鷹先生」的叔叔沈振中說，沈錦豐大腸癌四期，多次化療、開刀、標靶治療，他選擇不休養，用生命最後的力氣繼續四處奔波記錄生態影像。

沈錦豐的臉書，10月28日還貼出東方澤鵟飛翔的影片，他形容「落地澤鵟不如鷄」的過程，距離約250米。近幾日也拍攝基隆河鸕鶿到訪，他帶著鏡頭四處拍攝生態沒有停歇。

沈錦豐常一邊開計程車維生，一邊拍攝老鷹等生態，20多年來，與基隆市野鳥學會創會理事長，被稱為「老鷹先生」的叔叔沈振中一起關心鳥類生態，宣揚生態保育觀念。2001年沈首次擔任鳥會理事長，長期帶領鳥會轉型、投入環境教育、關心記錄鳥類、蝴蝶、蜻蜓等生態。

沈振中今天一早也在臉書貼文證實沈錦豐過世訊息，他說，「我的大姪兒，也就是基隆鳥會理事長沈錦豐，昨天傍晚在基隆長庚醫院因猛爆性肝炎往生，其子女正處理後事中。」

沈振中表示，沈錦豐早期發現腸室炎時，未做大腸內視鏡，症狀嚴重時時已是大腸癌四期，多次化療、開刀、標靶治療，他選擇不休養，用生命最後的力氣繼續四處奔波紀錄生態影像、接推廣講座、調查計畫、繼續擔任鳥會理事長為生態發聲。

海洋大學海洋教育中心海廢教育基地環境講師陳信助說，一早得知沈錦豐老師的噩耗相當難過，他與沈老師認識是多年前，環保署的環境教育貢獻獎比賽，沈老師提名他代表基隆報名參加因而認識，他很敬佩沈老師為基隆的生態及環保做了很大的貢獻。

台灣野鳥保育協會理事黃蜀婷表示，沈老師是「實在，用心的生態人，一路好走。」「我前幾天才在海洋廣場看到他在拍老鷹，太突然了」很多網友在臉書社群不捨留言，紛紛表示哀悼。