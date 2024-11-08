守護黑鳶20年老鷹專家沈錦豐 抗癌多年突逝生態界哀悼

基隆鳥會理事長沈錦豐致力推動鳥會發展，宣揚生態保育觀念，拍攝、守護老鷹長達20多年，曾與生態導演梁皆得拍攝「老鷹想飛」紀錄片，感動許多人。多年來，持續記錄酋長岩遊隼生態，每年繁殖季都拍下許多珍貴畫面和影片。他勇敢抗癌多年，不敵病魔，生態界人士同表哀悼，惋惜「國家失去一位用心的生態人」。

沈錦豐近年來勇敢抗癌，一邊化療一邊仍拍攝老鷹、投入生態志工的志業也沒有停下腳步，但日顯消瘦，友人看了都十分不捨。基隆河鸕鶿網今天凌晨貼出哀悼文，沈老師不敵病魔過世，感謝他熱心追蹤及拍攝鸕鷀紀錄影片，留下美麗鸕鷀身影，並祝他一路好走。

沈錦豐的友人證實他往生訊息，很多生態界人士發言哀悼，表示「國家失去了一位博學多聞的人才，沈老師我們會懷念你的」；「實在，用心的生態人，一路好走。」

沈錦豐常在海洋廣場前，拍攝午多老鷹感人的故事，去年9月，他拍到腳環配戴編號K9「綠豆眼」老鷹，背後有段感人勵志求生的故事，「綠豆眼」的母親就是3年多前，受傷獲救的獨眼黑鳶「大眼仔」，大眼仔野放後奮鬥求生，不只活了下來，還有了下一代；綠豆眼小時候體弱，但從牠追逐同伴的狠勁，已成基隆港小霸王，是生態的驚喜。

沈錦豐說，會接觸賞鳥當然有很多故事，但瘋上賞鳥則和透過望遠鏡觀察牠們有關，因為可以瞧仔細牠們身上鮮豔的羽毛顏色，看清楚牠們有趣的表情及行為，而這個前提就是保持距離，讓一切可以以最自然的方式呈現。拍鳥又多了另外的喜悅，除了拍攝現場的感動外，就是回家整理影片時的驚喜，因為可以多發現一些現場忽略掉稍縱即逝的細微末節。

沈錦豐早年開計程車維生，20多年來，與基隆市野鳥學會創會理事長，被稱為「老鷹先生」的叔叔沈振中一起關心鳥類生態，宣揚生態保育觀念。2001年沈首次擔任鳥會理事長，帶領民眾認識生態世界，關心蝴蝶、蜻蜓等生態。

沈錦豐記錄酋長岩遊隼生態，每年繁殖季都拍下許多珍貴畫面和影片，他拍下幼鳥「小寶」意外落巢畫面，千鈞一髮之際穩住身軀才倖免於難，還拍到三寶搶食，撞翻親鳥後自撞岩壁畫面，驚險又有趣。

沈錦豐與鳥會成員合力推動搶救金龍湖、守護深澳象鼻岩、內寮濕地及永續基隆嶼、海豹岩計畫。2016年獲頒國家環境教育獎個人組特優殊榮，基隆鳥會去年也獲得國家環境教育獎團體組特優。

記錄遊隼、鸕鶿生態成為沈近年重點工作，新北市政府2021年發表的「遊隼的故事」紀錄片，就是由沈錦豐擔任導演，分享公私協力6年保育成果。