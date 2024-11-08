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支持在地創生！老旅社變裝攜世界首獎花蓮茶職人推好茶

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
磐鈺總經理張立杰（右）支持在地創生，攜手花蓮茶職人陳期泓（中），力推台灣精緻茶。記者趙容萱／攝影
磐鈺總經理張立杰（右）支持在地創生，攜手花蓮茶職人陳期泓（中），力推台灣精緻茶。記者趙容萱／攝影

磐鈺營建機構在花蓮玉里改造50年老旅社成立青年文旅，並以「3030」品牌支持在地創生。與3030品牌合作的花蓮赤科山茶職人陳期泓，甫以「露予金露」紅茶摘國際茶競賽The Leafies最高金獎，獲邀到台中分享喜悅。

磐鈺日前舉辦「3030山的彼端」風味茶會，陳期泓專程從花蓮來到台中，分享獲金獎的「露予金露」紅茶。陳期泓也持續與3030品牌合作，秉持地方創生初心，透過「在地分享」的理念，將台灣精緻茶葉傳遞至世界各地。

磐鈺總經理張立杰表示，磐鈺營建機構對推動「在地創生」的理念契合，在花蓮玉里改造50年老旅社，2021年秋天成立青年文旅「山鄰山林」，並以「3030」品牌持續前進，期許成為花東一處分享平台，融合在地創造更多可能。

「山鄰山林」青年旅店內，掛著散策地圖，標註著附近小吃與餐廳，也以設計關注小鎮，平台上展售與小農們聯名的商品，方便遊客慢活走讀小鎮風情。

山露予莊園創辦人陳期泓今年11月首次僅以一款「露予金露」紅茶，在英國茶學院UKTA主辦的國際茶競賽2024 The Leafies，以帶有高揚的花香、熱帶水果香，以及富有花蓮特殊的蜂蜜香，奪得金獎，更榮獲大會來自世界各地紅茶類的唯一「最佳紅茶」稱號。

陳期泓今年8月先在2024英國美食大賞Great Taste Awards，以蜜香紅茶、花香烏龍茶，分別摘下三星獎及雙項二星獎；11月在法國AVPA法國農產品評鑑協會主辦的第七屆世界茶葉大賽，以蜜香紅茶榮獲金賞，柚花薰香烏龍、芳香菊花茶拿下銀賞。

張立杰表示，磐鈺一直以來在建設、營造、室內設計、基金會、旅館等多元事業，皆以善的循環做為經營的思考方向，如同3030品牌「品味台灣．良善共好」，珍惜為土地上每一件為熱情與理想付出的精神。

磐鈺舉辦「3030山的彼端」風味茶會，茶職人陳期泓由花蓮來到台中，分享獲國際大獎的花蓮蜜香紅茶。記者趙容萱／攝影
磐鈺舉辦「3030山的彼端」風味茶會，茶職人陳期泓由花蓮來到台中，分享獲國際大獎的花蓮蜜香紅茶。記者趙容萱／攝影

品牌 花蓮 青年

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