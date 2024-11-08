聽新聞
0:00 / 0:00

撤村人數兜不攏延… 綠續追資料沒更新 花縣府駁混淆視聽

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

山陀兒颱風上月來襲，賴清德總統與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，因撤村人數有落差，賴六度質問徐，藍營酸「立威」，民進黨議員張美慧昨在議會續追，民政處長明良臻連回3句「不要混淆視聽」，讓張氣到怒罵「你閉嘴」。

賴清德10月1日在中央災害應變中心問徐榛蔚撤離人數，徐回應撤離3000多人，賴清德糾正，依中央資料花蓮縣應優先撤離8259人，「請徐縣長和縣府團隊能夠確實掌握」，縣府事後強調徐榛蔚數字正確。

張美慧昨質疑，縣府9月25日回函中央的不是最新數據，中央與地方數字兜不攏，讓徐榛蔚沒辦法在視訊時即時向賴總統說明才出糗。

明良臻答覆，內政部民政司8月23日行文要求統計保全戶人數，縣府9月25日回函，當時非颱風災害期間。災害期間，中央應變管理資訊系統（EMIC）每3到6小時更新，賴總統到中央災害應變中心視察，手上應該就有EMIC最新數字，但這與9月25日縣府回覆給中央的資料是兩件事。

建設處長鄧子榆說，賴總統手上的8259人，是平時各單位調查災害類型保全戶，不等於颱風來時的預防性撤離人數。

張美慧追問，EMIC資料有定期更新嗎？是縣府沒給完整資料。明良臻回答「我們都有更新，數字都可以提供」，還連說3次「議員不應該混淆視聽」，張動怒斥責「你閉嘴啦，什麼叫混淆視聽」，要檢討的是各局處橫向聯繫，不是全部推給中央。

山陀兒颱風 張美慧 徐榛蔚

延伸閱讀

美學者：北京正密切關注川普這次接不接賴清德電話

賴清德六問徐榛蔚被酸立威…綠議員續追 怒吼縣府官員「閉嘴」

影／介紹APEC代表團成員 賴清德總統交辦3任務

APEC行前記者會 賴清德交付代表團三項任務

相關新聞

撤村人數兜不攏延… 綠續追資料沒更新 花縣府駁混淆視聽

山陀兒颱風上月來襲，賴清德總統與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，因撤村人數有落差，賴六度質問徐，藍營酸「立威」，民進黨議員張美慧昨...

李多慧機車環島被台東美景驚豔 瞌睡蟲都趕走

中職味全龍隊專屬啦啦隊韓籍成員李多慧考取台灣機車駕照後，展開環島之旅，今天從花蓮一路騎到台東，沿途被台東海岸美景吸引，...

創世籌建花蓮分院 金馬影后陳淑芳與友捐百萬獻愛

花蓮有逾千位植物人及重度失能者，創世基金會正籌建花蓮分院提供照顧，地震後募款更加困難，金馬影后陳淑芳響應友人林陽晉號召，...

基隆首件公私協力都更 安樂1期國宅6號基地成功招商

基隆市安樂一期國宅6號基地都市更新會，10月20日舉辦建商評選簡報會，出席比例達七成多，投票決定優先議約廣宇建設為都市更...

變調的「向海致敬」？台東教育處貼公告請學校清漂流木挨批

台東接連遭山陀兒、康芮颱風侵襲，導致海岸大量擱淺漂流木、垃圾，未料，教育處近日卻以「向海致敬」轉貼公告要求學校協助海岸清...

康芮過後宜蘭多數景點恢復 五峰旗、碧候溫泉持續封閉

康芮颱風造成宜蘭多處景點封閉，目前太平山國家森林遊樂區、清水地熱園區等熱門景點已恢復開放；仍未開放景點有龜山島封閉至明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。