撤村人數兜不攏延… 綠續追資料沒更新 花縣府駁混淆視聽

山陀兒颱風上月來襲，賴清德總統與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，因撤村人數有落差，賴六度質問徐，藍營酸「立威」，民進黨議員張美慧昨在議會續追，民政處長明良臻連回3句「不要混淆視聽」，讓張氣到怒罵「你閉嘴」。

賴清德10月1日在中央災害應變中心問徐榛蔚撤離人數，徐回應撤離3000多人，賴清德糾正，依中央資料花蓮縣應優先撤離8259人，「請徐縣長和縣府團隊能夠確實掌握」，縣府事後強調徐榛蔚數字正確。

張美慧昨質疑，縣府9月25日回函中央的不是最新數據，中央與地方數字兜不攏，讓徐榛蔚沒辦法在視訊時即時向賴總統說明才出糗。

明良臻答覆，內政部民政司8月23日行文要求統計保全戶人數，縣府9月25日回函，當時非颱風災害期間。災害期間，中央應變管理資訊系統（EMIC）每3到6小時更新，賴總統到中央災害應變中心視察，手上應該就有EMIC最新數字，但這與9月25日縣府回覆給中央的資料是兩件事。

建設處長鄧子榆說，賴總統手上的8259人，是平時各單位調查災害類型保全戶，不等於颱風來時的預防性撤離人數。

張美慧追問，EMIC資料有定期更新嗎？是縣府沒給完整資料。明良臻回答「我們都有更新，數字都可以提供」，還連說3次「議員不應該混淆視聽」，張動怒斥責「你閉嘴啦，什麼叫混淆視聽」，要檢討的是各局處橫向聯繫，不是全部推給中央。