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李多慧機車環島被台東美景驚豔 瞌睡蟲都趕走

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中職味全龍隊專屬啦啦隊韓籍成員李多慧騎車環島，今天晚間抵達台東，並俏皮在縣政府前合影。圖／翻攝自李多慧臉書粉絲專頁
中職味全龍隊專屬啦啦隊韓籍成員李多慧騎車環島，今天晚間抵達台東，並俏皮在縣政府前合影。圖／翻攝自李多慧臉書粉絲專頁

中職味全龍隊專屬啦啦隊韓籍成員李多慧考取台灣機車駕照後，展開環島之旅，今天從花蓮一路騎到台東，沿途被台東海岸美景吸引，她還在臉書粉絲專頁說「雖然在路上睡著了，但穿過了超美的海岸線終於到達台東！現在即將前往高雄！我現在不睏了」！

李多慧今天走東海岸台11線往南高雄方向騎，可能是過於疲累，途中休息睡躺機車上，粉絲留言加油打氣，也希望她在台東多休息一晚，但可能是東海岸風景太美了，騎到成功鎮不忘到三仙台拍照打卡，一路走走停停。

晚間到達台東市區，她俏皮的在縣府前的台東英文字樣合影，還去品嘗知名的米苔目美食，許多民眾看到她，都開心打招呼及合影，李也展現親和力和大家互動。民眾大讚她完全沒有架子，找她行銷台東就對了啦。

李多慧品嘗台東知名的榕樹下米苔目美食。圖／翻攝自李多慧臉書粉絲專頁
李多慧品嘗台東知名的榕樹下米苔目美食。圖／翻攝自李多慧臉書粉絲專頁

台東 李多慧 粉絲

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