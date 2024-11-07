李多慧機車環島被台東美景驚豔 瞌睡蟲都趕走

中職味全龍隊專屬啦啦隊韓籍成員李多慧考取台灣機車駕照後，展開環島之旅，今天從花蓮一路騎到台東，沿途被台東海岸美景吸引，她還在臉書粉絲專頁說「雖然在路上睡著了，但穿過了超美的海岸線終於到達台東！現在即將前往高雄！我現在不睏了」！

李多慧今天走東海岸台11線往南高雄方向騎，可能是過於疲累，途中休息睡躺機車上，粉絲留言加油打氣，也希望她在台東多休息一晚，但可能是東海岸風景太美了，騎到成功鎮不忘到三仙台拍照打卡，一路走走停停。