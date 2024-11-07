快訊

民調大翻車！愛荷華「黃金標準」誤差16個百分點 專家承諾檢討

台東招森林護管員報名最年長63歲 錄取率不到2成

中央社／ 台東縣7日電
農業部林業及自然保育署台東分署招考森林護管員，預計9日、10日辦理甄試，分為術科、筆試及口試，其中術科科目包括循環檔機車騎乘及負重跑走。圖／林保署台東分署提供（中央社）
農業部林業及自然保育署台東分署招考森林護管員，預計9日、10日辦理甄試，分為術科、筆試及口試，其中術科科目包括循環檔機車騎乘及負重跑走。圖／林保署台東分署提供（中央社）

林業及自然保育署台東分署招考森林護管員，吸引69人報名、最年長63歲，9至10日考試，將錄取13名，錄取率18.8%，競爭激烈。

農業部林業及自然保育署台東分署招考森林護管員，報名截止，預計9日、10日在台東市東海國中辦理甄試，分為術科、筆試及口試。

台東分署人事主任蘇俊銘今天表示，為廣納不同領域人才，今年度報考資格首度放寬，一般考生只要高中畢業不限科系都可報考；原住民族考生只要國中畢業且具相關工作經驗1年以上，即可報考。

今年度共吸引了69人符合資格報考，其中原住民考生占36人，報考男女比例約為4:1，今年將錄取13名，其中含4名原住民保障名額，錄取率18.8%，競爭非常激烈。

蘇俊銘表示，今年報考人年齡從最年輕22歲到最年長63歲，平均年齡約30餘歲，另外，過半報考人擁有學士以上學歷；錄取人員預定12月2日報到，到職後接受1個月勤前專業訓練，訓練期滿成績及格者，即正式成為守護國家森林資源生力軍，可望為守護山林資源注入新血。

他指出，9日是術科測驗，科目包括循環檔機車騎乘及負重跑走；10日則是學科筆試測驗及口試，2天考場皆設於台東市東海國中。考生須通過術科測驗後，才能繼續第2階段學科筆試測驗及口試；術科考試當天上午8時至9時開放機車測驗場地讓考生預先練習，請考生務必於當天上午7時30分至8時間完成報到，報到時請攜帶准考證及附有照片的身分證件備驗。

蘇俊銘表示，招考結果預計於11月11日上午10時於台東分署門口及官網公告。

原住民 台東

延伸閱讀

台東4棵名樹挺過強颱 繼續傳唱土地故事

中央推國土計畫法 南投議員翻舊帳八卦山旱灌跳票30年

新來奶喵不懂規矩狂拆家！原住民貓不忍了「秒用行動教會牠什麼是尊重」

總預算案互槓傅崐萁質疑瞧不起原住民？ 卓榮泰：無法消受

相關新聞

康芮過後宜蘭多數景點恢復 五峰旗、碧候溫泉持續封閉

康芮颱風造成宜蘭多處景點封閉，目前太平山國家森林遊樂區、清水地熱園區等熱門景點已恢復開放；仍未開放景點有龜山島封閉至明年...

創世籌建花蓮分院缺經費 金馬影后與友捐百萬獻愛

花蓮有逾千位植物人及重度失能者，創世基金會正籌建花蓮分院提供照顧，地震後募款更加困難，金馬影后陳淑芳響應友人林陽晉號召，...

基隆首件公私協力都更 安樂1期國宅6號基地成功招商

基隆市安樂一期國宅6號基地都市更新會，10月20日舉辦建商評選簡報會，出席比例達七成多，投票決定優先議約廣宇建設為都市更...

變調的「向海致敬」？台東教育處貼公告請學校清漂流木挨批

台東接連遭山陀兒、康芮颱風侵襲，導致海岸大量擱淺漂流木、垃圾，未料，教育處近日卻以「向海致敬」轉貼公告要求學校協助海岸清...

台東龍田百年老樹染病逾5年救治康復 居民：回憶不會斷了

台東縣府列管的鹿野鄉珍貴老樹「五十戶土地公廟」榕樹，因染病逾5年，導致生命力薄弱，村民擔心老樹撐不過去走向枯死命運。經縣...

連續遇3颱風…羅東轉運站防颱有效 風雨廊道再等等

今年3個颱風侵襲台灣，宜蘭縣啟用不久的宜蘭轉運站、羅東轉運站頗受考驗，縣府指出，2站雖採取半開放空間設計，3次颱風均無大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。