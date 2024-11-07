台東招森林護管員報名最年長63歲 錄取率不到2成

林業及自然保育署台東分署招考森林護管員，吸引69人報名、最年長63歲，9至10日考試，將錄取13名，錄取率18.8%，競爭激烈。

農業部林業及自然保育署台東分署招考森林護管員，報名截止，預計9日、10日在台東市東海國中辦理甄試，分為術科、筆試及口試。

台東分署人事主任蘇俊銘今天表示，為廣納不同領域人才，今年度報考資格首度放寬，一般考生只要高中畢業不限科系都可報考；原住民族考生只要國中畢業且具相關工作經驗1年以上，即可報考。

今年度共吸引了69人符合資格報考，其中原住民考生占36人，報考男女比例約為4:1，今年將錄取13名，其中含4名原住民保障名額，錄取率18.8%，競爭非常激烈。

蘇俊銘表示，今年報考人年齡從最年輕22歲到最年長63歲，平均年齡約30餘歲，另外，過半報考人擁有學士以上學歷；錄取人員預定12月2日報到，到職後接受1個月勤前專業訓練，訓練期滿成績及格者，即正式成為守護國家森林資源生力軍，可望為守護山林資源注入新血。

他指出，9日是術科測驗，科目包括循環檔機車騎乘及負重跑走；10日則是學科筆試測驗及口試，2天考場皆設於台東市東海國中。考生須通過術科測驗後，才能繼續第2階段學科筆試測驗及口試；術科考試當天上午8時至9時開放機車測驗場地讓考生預先練習，請考生務必於當天上午7時30分至8時間完成報到，報到時請攜帶准考證及附有照片的身分證件備驗。

蘇俊銘表示，招考結果預計於11月11日上午10時於台東分署門口及官網公告。