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基隆首件公私協力都更 安樂1期國宅6號基地成功招商

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市安樂一期國宅6號基地都市更新會，10月20日舉辦建商評選簡報會，居民投票決定優先議約建設公司廣宇建設，作為都市更新案實施者。圖／基隆市政府提供
基隆市安樂一期國宅6號基地都市更新會，10月20日舉辦建商評選簡報會，居民投票決定優先議約建設公司廣宇建設，作為都市更新案實施者。圖／基隆市政府提供

基隆市安樂一期國宅6號基地都市更新會，10月20日舉辦建商評選簡報會，出席比例達七成多，投票決定優先議約廣宇建設為都市更新案實施者，同步啟動都市更新事業計畫相關程序。市府說，這件是基隆首件公私協力推動老舊社區，採取類似公辦都更模式招商成功案件。

市長謝國樑重視都更推動，今年4月30日成立都市更新專案辦公室，提供市民專業都市更新諮詢與技術服務，並協助都更法令修法及辦理招商座談會，在聯宏社區及安樂一期國宅社區設立都更工作站投入專業人力整合意。

「安樂一期國宅6號基地都市更新會」10月20日舉辦「建商評選簡報會暨第2屆第1次會員大會」，共有兩家建設公司參與評選並出席簡報。現場更新會居民出席踴躍，出席比例七成多，共同投票決定優先議約建設公司廣宇建設為更新案實施者，後續待理事會確認契約內容，即可完成簽約作業。

更新會票選第一優勝議約的建設公司，過去在雙北有多年執行都市更新開發經驗，順利取得優先議約資格。

基隆市政府秘書長方定安說，都更非常難做，但更新會和市府有推動都市更新的決心，因此在短短的時間內便已推行多項精進措施並協助更新會順利完成招商作業，協助後續審議相關作業，早日完成都市更新。

市府都市發展處長謝孝昆表示，此案招商成功是基隆都市更新重要的里程碑，更是基隆首件公私協力推動老舊社區採類似公辦都更模式招商成功新典範，後續將積極推動更新改建事宜。

基隆市長謝國樑重視都更推動，今年4月30日成立都市更新專案辦公室。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑重視都更推動，今年4月30日成立都市更新專案辦公室。圖／基隆市政府提供

基隆 都市更新 都更

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