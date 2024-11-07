變調的「向海致敬」？台東教育處貼公告請學校清漂流木挨批

台東接連遭山陀兒、康芮颱風侵襲，導致海岸大量擱淺漂流木、垃圾，未料，教育處近日卻以「向海致敬」轉貼公告要求學校協助海岸清理工作，維護環境。議員及家長得知訊息都傻眼，批難道下次換「向山致敬」嗎。教育處表示，已撤掉公告，並強化承辦人員教育訓練。

教育處長蔡美瑤表示，承辦人員第一時間對於教師工會所發的公文認知上有落差，導致直接把公文上傳官網公告出去，進而讓學校再次解讀錯誤，經發現後已立即向教師工會說明，並撤掉這份公告；內部也對承辦人員強化教育訓練，造成學校及家長困擾表達歉意。

山陀兒及康瑞颱風接連襲台，為台東帶來充沛雨量，縣內主要河川包括卑南、太平、利嘉、知本、太麻里、金崙、大竹高、加津林、大鳥、大武及安朔溪等溪水暴漲，大水把山區或溪床的樹材、垃圾直接沖入海邊，颱風過後，這些數以萬計的漂流木和垃圾，擱淺堆積在沙灘上。

議員張全馨嵐今天在議會單位工作檢討質詢時指出，她日前接獲訊息表示有山區學校要去海邊清除漂流木和垃圾的活動，並看到由教育處發的公告，讓她愣了一下，看完內容說明後相當傻眼。怎麼會要求學校向海致敬去海邊清除漂流木和垃圾呢，下次向山致敬，豈不是師生去嘉明湖清山。