康芮過後宜蘭多數景點恢復 五峰旗、碧候溫泉持續封閉

康芮颱風造成宜蘭多處景點封閉，目前太平山國家森林遊樂區、清水地熱園區等熱門景點已恢復開放；仍未開放景點有龜山島封閉至明年3月，五峰旗風景區也因為落石較多，要等天氣放晴後評估開放時間，碧候溫泉聯外道路更可能要等到明年中。

康芮颱風造成多處山區道路落石、中斷，包含太平山主要聯外道路宜專一路地基淘空、碧候溫泉聯外道路路基淘空等，颱風過後縣內幾乎所有景點都封閉；近幾天陸續開放，清水地熱園區2日率先開放，太平山遊樂區昨（6）日上午開園，園區內步道大多開放，少部分局部開放。

縣府工商旅遊處指出，縣管景點部分，包含清水地熱、冬山河親水公園、梅花湖、龍潭湖等，這幾天完成災後復原工作，大多陸續開放，目前僅剩五峰旗風景區由於土石崩落，步道欄杆損壞等較嚴重的災情，尚無法確認開放時間，須等天氣轉晴後進場評估。

碧候溫泉園區內並無大礙，然而主要聯外道路毀損嚴重，從今年7月凱米颱風過後開始休園。縣府農業處農村發展科表示，該聯外產業道路最快本周日就能搶通，但僅是碎石路這類勉強通車的形式，整個復建工程要到明年6月，換言之碧候溫泉可能也得等到明年中才能恢復對外開放。