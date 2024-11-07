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康芮過後宜蘭多數景點恢復 五峰旗、碧候溫泉持續封閉

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
五峰旗風景區內多處落石、欄杆破損，需等天氣放晴，廠商才能進場評估重新開放日期。圖／縣府提供
五峰旗風景區內多處落石、欄杆破損，需等天氣放晴，廠商才能進場評估重新開放日期。圖／縣府提供

康芮颱風造成宜蘭多處景點封閉，目前太平山國家森林遊樂區、清水地熱園區等熱門景點已恢復開放；仍未開放景點有龜山島封閉至明年3月，五峰旗風景區也因為落石較多，要等天氣放晴後評估開放時間，碧候溫泉聯外道路更可能要等到明年中。

康芮颱風造成多處山區道路落石、中斷，包含太平山主要聯外道路宜專一路地基淘空、碧候溫泉聯外道路路基淘空等，颱風過後縣內幾乎所有景點都封閉；近幾天陸續開放，清水地熱園區2日率先開放，太平山遊樂區昨（6）日上午開園，園區內步道大多開放，少部分局部開放。

縣府工商旅遊處指出，縣管景點部分，包含清水地熱、冬山河親水公園、梅花湖、龍潭湖等，這幾天完成災後復原工作，大多陸續開放，目前僅剩五峰旗風景區由於土石崩落，步道欄杆損壞等較嚴重的災情，尚無法確認開放時間，須等天氣轉晴後進場評估。

碧候溫泉園區內並無大礙，然而主要聯外道路毀損嚴重，從今年7月凱米颱風過後開始休園。縣府農業處農村發展科表示，該聯外產業道路最快本周日就能搶通，但僅是碎石路這類勉強通車的形式，整個復建工程要到明年6月，換言之碧候溫泉可能也得等到明年中才能恢復對外開放。

林業保育署宜蘭分署表示，轄下11條社區型步道中，多數災情較輕，本周開口廠商陸續進場整修，金瓜寮魚蕨步道、拳頭姆自然步道已開放，其餘步道大多有望在11月底前開放，僅南澳古道、林美步道災情較嚴重，林美步道可能要到12月底，南澳古道還有吊橋施工，得延至明年中。

碧候溫泉聯外道路災情嚴重，本周日有望先行搶通，但整個復建工程得等到明年中才會完工。圖／南澳鄉公所提供
碧候溫泉聯外道路災情嚴重，本周日有望先行搶通，但整個復建工程得等到明年中才會完工。圖／南澳鄉公所提供
太平山主要聯外道路宜專一線在康芮颱風中遭遇路基淘空，目前已搶通，昨天太平山重新開園。圖／林業保育署宜蘭分署提供
太平山主要聯外道路宜專一線在康芮颱風中遭遇路基淘空，目前已搶通，昨天太平山重新開園。圖／林業保育署宜蘭分署提供

宜蘭 康芮颱風 景點 溫泉

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