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連續遇3颱風…羅東轉運站防颱有效 風雨廊道再等等

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
羅東新轉運站。本報資料照
羅東新轉運站。本報資料照

今年3個颱風侵襲台灣，宜蘭縣啟用不久的宜蘭轉運站、羅東轉運站頗受考驗，縣府指出，2站雖採取半開放空間設計，3次颱風均無大損；許多民眾關心羅東轉運站通往火車站的風雨廊道，明年啟動規畫設計，將連動火車站高架化，期程尚未確定。

7月凱米颱風、9月山陀兒颱風與10月的康芮颱風，均為宜蘭帶來大量雨勢，不少鄉鎮市出現局部淹水災情。交通處長黃志良指出，儘管宜蘭、羅東轉運站因應節能減碳趨勢採取開放式空間，設計時有考量防颱功能，今年3次颱風僅造成居部地坪積水，颱風後的上班日也都能迅速投入運轉。

另一方面，羅東轉運站啟用以來，民眾持續反映從轉運站到火車站的數百公尺容易淋雨，黃志良表示，羅東都市計畫的細部計畫規定，轉運站與火車站的2塊空地須搭建立體連通設施，縣府計畫在目前轉運站樓頂與高架化後的羅東火車站搭建空中廊道，已編列明年度500萬元規畫設計預算。

副議長陳漢鍾建議，除了空中廊道，一併討論地下廊道方案；縣議員呂惠卿表示，地下工程遇到颱風可能淹水，也可能成為治安死角，仍應以空中廊道為主。縣議員陳鴻禧說，空中、地下都有可行性，空中使用輸送帶，地下採取地下街，完成後還可帶來商機。

黃志良回應，會廣納各界意見，考慮各種可行的方式。風雨走廊會與高架化後的羅東火車站連接，但不一定要等2034年高架化完成才能動工，明年啟動規畫設計，確認火車站高架化的位置後，討論是否分階段動工，轉運站樓頂已預留電梯等孔洞。

宜蘭轉運站到宜蘭火車站間是否有風雨走廊的需求，黃志良說，尚未接到民眾反映，該站點轉乘需求較低，目前也無計畫搭建；縣府的確編列800多萬元預算改善宜蘭轉運站，主要用於優化廁所、停車場，改善機車地坪與接送區，以及周邊號誌工程等。

至於羅東轉運站3到7樓的招商案，黃志良坦言，疫情後沒有廠商願意投資，縣府已請顧問公司詢問潛在廠商，未來可能採取縮小開發規模的方式，還是得等到廠商有意願才能招標，否則恐浪費行政資源，縣府也沒有多餘的財源「先蓋樓、後招商」。

宜蘭、羅東轉運站今年經歷3次颱風，雖採取半開放式空間，都未受到較大災情，上班日也能迅速恢復運轉。圖／縣府提供
宜蘭、羅東轉運站今年經歷3次颱風，雖採取半開放式空間，都未受到較大災情，上班日也能迅速恢復運轉。圖／縣府提供
羅東轉運站與羅東火車站間隔數百公尺，民眾反映轉乘時會被雨淋，縣府已編列500萬元預算，明年啟動風雨廊道的規畫設計。圖為現有的小規模遮雨走廊。本報資料照
羅東轉運站與羅東火車站間隔數百公尺，民眾反映轉乘時會被雨淋，縣府已編列500萬元預算，明年啟動風雨廊道的規畫設計。圖為現有的小規模遮雨走廊。本報資料照

凱米颱風 宜蘭 火車站 羅東

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