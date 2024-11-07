快訊

逆風下注川普勝選！神秘人進帳近16億 精準預測原因曝光

台灣120萬名低薪族年齡呈M型化 「2行業」占大宗

行動電源帶出國不知違反航空公司「1規定」險被沒收 網噴：不是常識嗎？

賴清德六問徐榛蔚被酸立威…綠議員續追 怒吼縣府官員「閉嘴」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民進黨花蓮縣議員張美慧今天在議會質詢時持續追問，與民政處長明良臻唇槍舌劍，火藥味濃。記者王燕華／攝影
民進黨花蓮縣議員張美慧今天在議會質詢時持續追問，與民政處長明良臻唇槍舌劍，火藥味濃。記者王燕華／攝影

上月初山陀兒颱風來襲，賴清德總統與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，因撤村人數有落差，賴六度質問徐，被藍營酸「立威」，綠議員張美慧今在議會續追，民政處長明良臻連回3句「不要混淆視聽」，讓張氣到怒罵「你閉嘴啦」，雙方唇槍舌劍火藥味濃。

賴清德10月1日在中央災害應變中心與地方首長視訊，詢問徐榛蔚撤離人數，徐報告撤離3000多人，遭賴六度質問，糾正說，依據中央資料花蓮縣應優先撤離8259人，只撤3000多人，「請徐縣長和縣府團隊能夠確實掌握」。

事後縣府說明，颱風來襲時，優先撤離土石流潛勢區域的保全戶3000多人，8259人是農業部系統的土石流及大規模崩塌保全戶、經濟部系統的水災保全戶，及消防署系統的易成孤島保全戶3種系統加總，強調徐榛蔚數字是正確的，

花蓮縣議會定期會今天為總質詢議程，張美慧質疑縣府9月25日回函中央的不是最新數據，中央與地方數字兜不攏，讓徐榛蔚沒辦法在視訊時即時向賴總統說明才出糗。

民政處長明良臻答覆，內政部民政司8月23日行文要求統計保全戶人數，縣府9月25日回函，當時非颱風災害期間。災害期間，中央應變管理資訊系統（EMIC）每3到6小時更新，賴總統10月1日到中央災害應變中心視查，手上應該就有EMIC最新數字，但這與9月25日縣府回覆給中央的資料是兩件事，混為一談會誤導視聽。

建設處長鄧子榆說明，賴總統手上的8259人，是平時各單位針對災害類型保全戶的調查，不等於颱風來時的預防性撤離人數。

張美慧追問，EMIC資料有定期更新嗎？徐榛蔚手中有這個資料嗎？是縣府沒給完整資料，讓徐榛蔚出糗。明良臻回答「我們都有更新，數字都可以提供」，還連說3次「議員不應該混淆視聽」，張動怒斥責「你閉嘴啦，什麼叫混淆視聽」。

張美慧強調，若中央資料是錯的，縣府為何不提供準確的資訊？徐榛蔚沒有拿到完整資料，無法第一時間向總統說明，要檢討的是各局處橫向聯繫、職掌是否落實，不是全部推給中央，說總統拿到的是舊資料，縣府螺絲要扣好，不要再鬆了。

民進黨花蓮縣議員張美慧今天在議會質詢時持續追問山陀兒颱風期間，中央與地方撤離人數落差一事。記者王燕華／攝影
民進黨花蓮縣議員張美慧今天在議會質詢時持續追問山陀兒颱風期間，中央與地方撤離人數落差一事。記者王燕華／攝影
總統賴清德與花蓮縣長徐榛蔚10月1日進行視訊連線。本報資料照片
總統賴清德與花蓮縣長徐榛蔚10月1日進行視訊連線。本報資料照片
山陀兒颱風來襲，賴清德總統（中）昨天在行政院副院長鄭麗君（左）與內政部長劉世芳（右）陪同下，視察中央災害應變中心，聽取花蓮、台東、屏東、高雄四縣市長的防災簡報。本報資料照片
山陀兒颱風來襲，賴清德總統（中）昨天在行政院副院長鄭麗君（左）與內政部長劉世芳（右）陪同下，視察中央災害應變中心，聽取花蓮、台東、屏東、高雄四縣市長的防災簡報。本報資料照片

山陀兒颱風 徐榛蔚 民進黨 賴清德

延伸閱讀

影／介紹APEC代表團成員 賴清德總統交辦三任務

APEC行前記者會 賴清德交付代表團三項任務

立院戰場不斷 賴清德盼制度更健全：不為個人也不為黨

突襲式撤換施俊吉 李彥秀：賴清德「清廉」根本玩假的

相關新聞

蘭嶼假日外幣沒法換 外籍情侶慘…男押民宿女飛台換台幣贖回

一對外籍情侶日前到蘭嶼住宿旅遊，因島上唯一郵局假日休息，ATM又無提供外幣兌換服務，沒辦法支付住宿費用情況下，女友只好押...

連續遇3颱風…羅東轉運站防颱有效 風雨廊道再等等

今年3個颱風侵襲台灣，宜蘭縣啟用不久的宜蘭轉運站、羅東轉運站頗受考驗，縣府指出，2站雖採取半開放空間設計，3次颱風均無大...

賴清德六問徐榛蔚被酸立威…綠議員續追 怒吼縣府官員「閉嘴」

上月初山陀兒颱風來襲，賴清德總統與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，因撤村人數有落差，賴六度質問徐，被藍營酸「立威」，綠議員張美慧今...

關山設有機肥料廠 3鄉鎮百人抗議

有業者去年申請在台東關山投資興建有機肥料公司，附近居民質疑破壞縱谷環境，昨在說明會場外集結抗議，籲農業部勿核發營運許可。...

風災基隆7校土石流受創 中央公共工程委員會勘災助復建

基隆上月因颱風、多次強降雨，導致基隆德和國小等7所學校因山坡土石流造成災害，校園受創嚴重，立委林沛祥今天與行政院公共工程...

東海岸鬼頭刀大豐收 地方推廣國產水產

東北季風吹，東海岸的鬼頭刀豐收，地方政府和漁會把握機會促銷鬼頭刀相關產品，推廣國產水產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。