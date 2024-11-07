賴清德六問徐榛蔚被酸立威…綠議員續追 怒吼縣府官員「閉嘴」

上月初山陀兒颱風來襲，賴清德總統與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，因撤村人數有落差，賴六度質問徐，被藍營酸「立威」，綠議員張美慧今在議會續追，民政處長明良臻連回3句「不要混淆視聽」，讓張氣到怒罵「你閉嘴啦」，雙方唇槍舌劍火藥味濃。

賴清德10月1日在中央災害應變中心與地方首長視訊，詢問徐榛蔚撤離人數，徐報告撤離3000多人，遭賴六度質問，糾正說，依據中央資料花蓮縣應優先撤離8259人，只撤3000多人，「請徐縣長和縣府團隊能夠確實掌握」。

事後縣府說明，颱風來襲時，優先撤離土石流潛勢區域的保全戶3000多人，8259人是農業部系統的土石流及大規模崩塌保全戶、經濟部系統的水災保全戶，及消防署系統的易成孤島保全戶3種系統加總，強調徐榛蔚數字是正確的，

花蓮縣議會定期會今天為總質詢議程，張美慧質疑縣府9月25日回函中央的不是最新數據，中央與地方數字兜不攏，讓徐榛蔚沒辦法在視訊時即時向賴總統說明才出糗。

民政處長明良臻答覆，內政部民政司8月23日行文要求統計保全戶人數，縣府9月25日回函，當時非颱風災害期間。災害期間，中央應變管理資訊系統（EMIC）每3到6小時更新，賴總統10月1日到中央災害應變中心視查，手上應該就有EMIC最新數字，但這與9月25日縣府回覆給中央的資料是兩件事，混為一談會誤導視聽。

建設處長鄧子榆說明，賴總統手上的8259人，是平時各單位針對災害類型保全戶的調查，不等於颱風來時的預防性撤離人數。

張美慧追問，EMIC資料有定期更新嗎？徐榛蔚手中有這個資料嗎？是縣府沒給完整資料，讓徐榛蔚出糗。明良臻回答「我們都有更新，數字都可以提供」，還連說3次「議員不應該混淆視聽」，張動怒斥責「你閉嘴啦，什麼叫混淆視聽」。