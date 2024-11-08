耕元盃棒球賽落幕 台東縣包攬3組冠軍成最大贏家

中央社／ 台東縣7日電

台東舉辦的2024耕元盃棒球賽昨日閉幕，歷經4天激戰，由台東泰源國中、台東紅葉國小、台東新生國小奪下今年的青少棒組、少棒硬式組冠軍、少棒軟式組冠軍寶座。

主辦單位民進黨立法委員陳瑩服務處今天上午表示，這屆耕元盃棒球錦標賽雖受颱風康芮颱風影響、延至3日開打，每支球隊仍將平時訓練的成果努力展現出來，6日下午在球員大合照齊喊「感謝耕元盃，明年要再來」的歡呼聲中圓滿落幕。

陳瑩服務處表示，這屆耕元盃台東是最大贏家，青少棒組冠軍台東泰源國中、亞軍南投三光國中、季軍花蓮光復國中；硬式少棒組部分，冠軍為紅葉國小、亞軍台東卑南國小、季軍花蓮新城國小。

軟式少棒方面，冠、亞軍同樣都由台東包辦，包括台東新生國小 以及紅葉國小，季軍則是花蓮水源國小。

台東 康芮颱風 花蓮

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