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關山設有機肥料廠 3鄉鎮百人抗議

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣有業者在關山鎮月眉里與海端鄉加拿村交界處投資興建有機肥料公司，村民不滿，昨天集結抗議。圖／讀者提供
台東縣有業者在關山鎮月眉里與海端鄉加拿村交界處投資興建有機肥料公司，村民不滿，昨天集結抗議。圖／讀者提供

有業者去年申請在台東關山投資興建有機肥料公司，附近居民質疑破壞縱谷環境，昨在說明會場外集結抗議，籲農業部勿核發營運許可。業者則表示，廠房設計比國家標準超前，絕對能解決台東禽畜廢棄物處理問題。

業者指先進國家都設有堆肥設施廠，公司擁有全台第一套超越國家標準的設備，若沒有把握和信心，不會隨意設廠。台東縣府表示，肥料廠核許權責在農業部，縣府會和居民做好監督把關。

利用禽畜及農業廢棄物轉作有機肥的「後山有機肥料公司」，位於關山月眉段往加拿部落道路旁，廠房已完工，昨辦說明會並邀民眾參觀，民眾不領情，海端鄉加拿、關山鎮月眉、鹿野鄉瑞豐等上百居民拉布條抗議。

反糞自救會說，業者2019年提出興辦事業計畫，籌建動物糞屎堆置處理場，至今未曾開誠布公溝通，還散布謠言宣稱部分居民提出過分要求，他們堅決反對惡質堆糞處理場破壞居住環境。自救會長何德川更質疑，業者首辦說明會，意圖藉機營造在地居民同意假象。

加拿村余姓村民說，肥料廠距村莊不到500公尺，也近學校，小孩上課難道要關窗戶？議員張全馨嵐表示，依新設畜牧設施自治條例規定，動物糞屎處理場方圓500公尺不得有住家，此案距最近民宅僅約300公尺。議員潘貴蘭說，村民無法信任取巧、走偏門的業者。

台東 廢棄物 農業部

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