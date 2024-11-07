關山設有機肥料廠 3鄉鎮百人抗議

有業者去年申請在台東關山投資興建有機肥料公司，附近居民質疑破壞縱谷環境，昨在說明會場外集結抗議，籲農業部勿核發營運許可。業者則表示，廠房設計比國家標準超前，絕對能解決台東禽畜廢棄物處理問題。

業者指先進國家都設有堆肥設施廠，公司擁有全台第一套超越國家標準的設備，若沒有把握和信心，不會隨意設廠。台東縣府表示，肥料廠核許權責在農業部，縣府會和居民做好監督把關。

利用禽畜及農業廢棄物轉作有機肥的「後山有機肥料公司」，位於關山月眉段往加拿部落道路旁，廠房已完工，昨辦說明會並邀民眾參觀，民眾不領情，海端鄉加拿、關山鎮月眉、鹿野鄉瑞豐等上百居民拉布條抗議。

反糞自救會說，業者2019年提出興辦事業計畫，籌建動物糞屎堆置處理場，至今未曾開誠布公溝通，還散布謠言宣稱部分居民提出過分要求，他們堅決反對惡質堆糞處理場破壞居住環境。自救會長何德川更質疑，業者首辦說明會，意圖藉機營造在地居民同意假象。

加拿村余姓村民說，肥料廠距村莊不到500公尺，也近學校，小孩上課難道要關窗戶？議員張全馨嵐表示，依新設畜牧設施自治條例規定，動物糞屎處理場方圓500公尺不得有住家，此案距最近民宅僅約300公尺。議員潘貴蘭說，村民無法信任取巧、走偏門的業者。