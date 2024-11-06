風災基隆7校土石流受創 中央公共工程委員會勘災助復建
基隆上月因颱風、多次強降雨，導致基隆德和國小等7所學校因山坡土石流造成災害，校園受創嚴重，立委林沛祥今天與行政院公共工程委員會、教育部、財政部國有財產署等單位實地勘災。中央單位允諾地方協助復建，盼早日恢復正常的教學環境。
立委林沛祥、行政院公共工程委員會處長曾鈞敏、教育部國民及學前教育署，財政部國有財產署及基隆市議會教育小組議員張耿輝、秦鉦、宋瑋莉及呂美玲等，勘察因風災導致多所學校的嚴重災情損害情形。
基隆市教育處代理處長徐嬿立說，這次風雨所造成山坡地土石滑動而導致的災損，費用龐大，迫切需要中央單位的協助和補助，今天共同討論後續復健工程如何因應。
徐嬿立表示，德和國小、銘傳國中及八斗高中都因颱風豪雨造成校舍旁的山坡崩塌；強降雨造成中正國中環山道路邊坡土石活動，及中山國小、深美國小及八斗國小等3校活動中心暨禮堂屋頂浪板漏水，災情相當嚴重。
災後的校園復建涉及到學生的受教權以及校園安全，中央單位十分重視，徐嬿立表示，教育處將依照中央今天在工程上的指示及建議，共同與學校合作來恢復正常的教學環境，讓基隆的學生在災後能盡速回到良好的教學環境並安心就學。
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