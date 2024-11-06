快訊

朝野審財劃法爆衝突 韓國瑜憂心喊話：理性問政、維護國會形象

女騎車未打方向燈遭跟車檢舉 2分鐘被開6罰單得繳7200元…父氣壞砸爛車

川普回鍋白宮 台灣房市再中一箭？房仲曝「難樂觀」理由

風災基隆7校土石流受創 中央公共工程委員會勘災助復建

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
立委林沛祥今天與行政院公共工程委員會、教育部、財政部國有財產署等單位到基隆風災受損學校勘災。圖／基隆市教育處提供
立委林沛祥今天與行政院公共工程委員會、教育部、財政部國有財產署等單位到基隆風災受損學校勘災。圖／基隆市教育處提供

基隆上月因颱風、多次強降雨，導致基隆德和國小等7所學校因山坡土石流造成災害，校園受創嚴重，立委林沛祥今天與行政院公共工程委員會、教育部、財政部國有財產署等單位實地勘災。中央單位允諾地方協助復建，盼早日恢復正常的教學環境。

立委林沛祥、行政院公共工程委員會處長曾鈞敏、教育部國民及學前教育署，財政部國有財產署及基隆市議會教育小組議員張耿輝、秦鉦、宋瑋莉及呂美玲等，勘察因風災導致多所學校的嚴重災情損害情形。

基隆市教育處代理處長徐嬿立說，這次風雨所造成山坡地土石滑動而導致的災損，費用龐大，迫切需要中央單位的協助和補助，今天共同討論後續復健工程如何因應。

徐嬿立表示，德和國小、銘傳國中及八斗高中都因颱風豪雨造成校舍旁的山坡崩塌；強降雨造成中正國中環山道路邊坡土石活動，及中山國小、深美國小及八斗國小等3校活動中心暨禮堂屋頂浪板漏水，災情相當嚴重。

災後的校園復建涉及到學生的受教權以及校園安全，中央單位十分重視，徐嬿立表示，教育處將依照中央今天在工程上的指示及建議，共同與學校合作來恢復正常的教學環境，讓基隆的學生在災後能盡速回到良好的教學環境並安心就學。

立委林沛祥今天與行政院公共工程委員會、教育部、財政部國有財產署等單位到基隆風災受損學校勘災。圖／基隆市教育處提供
立委林沛祥今天與行政院公共工程委員會、教育部、財政部國有財產署等單位到基隆風災受損學校勘災。圖／基隆市教育處提供
立委林沛祥今天與行政院公共工程委員會、教育部、財政部國有財產署等單位到基隆風災受損學校勘災。圖／基隆市教育處提供
立委林沛祥今天與行政院公共工程委員會、教育部、財政部國有財產署等單位到基隆風災受損學校勘災。圖／基隆市教育處提供

公共工程 基隆 校園安全

延伸閱讀

拚財劃法過初審 藍分組+人盯人戰術防綠突破防線

防綠突襲擋財劃法 藍拂曉甲動卡位備戰

翁柏宗「海鮮涉貪」被查！藍委：NCC人事有他就退到底

藍委推修法80歲申請外籍看護免巴氏量表 卓榮泰不認同

相關新聞

風災基隆7校土石流受創 中央公共工程委員會勘災助復建

基隆上月因颱風、多次強降雨，導致基隆德和國小等7所學校因山坡土石流造成災害，校園受創嚴重，立委林沛祥今天與行政院公共工程...

含蘇丹紅咖哩粉賣到9縣市 基市隨機稽查確認未流入基隆

市面又見「蘇丹紅」，基隆市衛生局今天說，檢驗含蘇丹色素1號的「飛馬牌特調咖哩粉」，銷售通路至今，分別賣進9個縣市，但並未...

東海岸鬼頭刀大豐收 地方推廣國產水產

東北季風吹，東海岸的鬼頭刀豐收，地方政府和漁會把握機會促銷鬼頭刀相關產品，推廣國產水產

宜蘭三星蔥拍賣價再創新高 每公斤最高900元

宜蘭三星地區農會表示，三星蔥受颱風康芮損害產量未恢復，農會今天運往台北農產運銷公司拍賣的三星蔥，每公斤最高價新台幣900...

台東設動物糞屎處理肥料工廠 村民不滿集結拉布條抗議

台東縣有業者去年在關山鎮月眉里與海端鄉加拿村交界處投資興建「後山有機肥料有限公司」，並在今天舉辦在地村里民說明會，不過，...

台東池上米貴？遊客怨被當「盤子」 農會：經得起考驗

台東「池上米」擁有得天獨厚的稻米生長環境條件，加上優良稻米品種及農民用心栽種灌溉，讓池上米品質一直享譽國內外，深受消費者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。