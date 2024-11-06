含蘇丹紅咖哩粉賣到9縣市 基市隨機稽查確認未流入基隆

市面又見「蘇丹紅」，基隆市衛生局今天說，檢驗含蘇丹色素1號的「飛馬牌特調咖哩粉」，銷售通路至今，分別賣進9個縣市，但並未賣到基隆。衛生局呼籲本市食品業者，發現產品有危害衛生安全之虞，應在24小時內通報衛生局。

基隆市衛生局表示，10月30日第一時間掌握台北市衛生局公布，濟生公司斗六廠出產的「飛馬牌特調咖哩粉（製造日期2024.05.07；有效日期2026.05.06）」，檢出規定不得檢出的蘇丹色素1號，銷售通路由南至北擴及9縣市，分別是台北市、新北市、桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市和花蓮縣等9縣市，至今為止，違規產品並流入基隆。

衛生局在10月30日通知全市140家食品工廠及烘焙業者、1363家販賣業及餐飲業，請業者自主確認，若發現上述產品立即自主下架並通知衛生局。衛生局人員也採預防性隨機稽查方式，本查到業者販售違規咖哩粉，後續仍會密切關注食藥署及上游食品廠商縣市衛生局後續檢驗及追查資訊，並採取後續處置。