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東海岸鬼頭刀大豐收 地方推廣國產水產

中央社／ 台東縣6日電
鬼頭刀因為身體扁長如大刀，公魚額頭突出，圓睜雙眼與猙獰大嘴像是鬼頭而得名。聯合報系記者王勇超／翻攝
鬼頭刀因為身體扁長如大刀，公魚額頭突出，圓睜雙眼與猙獰大嘴像是鬼頭而得名。聯合報系記者王勇超／翻攝

東北季風吹，東海岸的鬼頭刀豐收，地方政府和漁會把握機會促銷鬼頭刀相關產品，推廣國產水產。

最近幾天東海岸成功鎮新港漁港拍賣市場以鬼頭刀為主，進港船隻滿滿都是鬼頭刀，在港口幫忙殺魚的「阿琴」說「大豐收，從早忙到晚」。

新港區漁會市場主任陳錦泰接受中央社記者電訪表示，往年台東成功的新港漁港整年度捕獲的鬼頭刀魚總重量大約70萬公斤，但今年到4日為止，已捕獲超過120萬公斤，預估今年捕獲量將會是去年的1倍以上。

台東縣政府、成功鎮公所、新港區漁會今天下午聯合舉辦「國產冰鮮鬼頭刀行銷推廣」記者會，除了以鬼頭刀為主的相關產品，也邀請凱旋星光酒店的主廚親手操刀，料理鬼頭刀美食。

成功鎮長謝淑貞致詞時表示，鬼頭刀是台東重要經濟魚種，也是漁民最主要的漁貨之一，希望能藉這次促銷活動推廣國產水產。

新港區漁會理事長李隆榮表示，漁會受到台東縣政府協助，獲得經費挹注，執行學校「班班吃鬼頭刀」計畫，安排4次營養午餐加入鬼頭刀，將鬼頭刀推進校園午餐，讓台東縣全縣國中以下學童都能食用肉質鮮美、營養豐富的在地新鮮鬼頭刀。

台東 成功 鬼頭刀

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