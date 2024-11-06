台東設動物糞屎處理肥料工廠 村民不滿集結拉布條抗議

台東縣有業者去年在關山鎮月眉里與海端鄉加拿村交界處投資興建「後山有機肥料有限公司」，並在今天舉辦在地村里民說明會，不過，村民不滿無良業者蔑視居民權益，踐踏法令，破壞縱谷美好環境，再次集結不入內背書方式，向業者抗議反對營運。業者表示，廠房設計比國家標準超前，且可以解決台東的禽畜廢棄物處理問題。

反糞自救會表示，後山有機肥料有限公司從2019年向農業部提出興辦事業計畫書，籌建動物糞屎堆置處理場至今4年，未曾開誠布公與可能受推置場作業影響生活品質的周遭現居民眾溝通協調，還散佈謠言宣稱「部分居民提出過份要求」，他們對此無法容忍，不信公義喚不回，堅決反對惡質堆糞處理場破壞他們居住環境權。

今天上午後山有機肥料有限公司上午舉辦說明會，並邀請民眾參觀廠房，未料，包括海端鄉加拿、關山鎮月眉、鹿野鄉瑞豐等上百村民不領情，集結場外拉布條抗議。在地議員張全馨嵐、潘貴蘭到場聲援。自救會長何德川指出，業者未曾辦過一場正規的說明會，今天第一次舉辦正式的在地村里民說明會，意圖藉辦說明會營造獲得在地居民同意假向，以騙取農業部核發營運許可。

張全馨嵐說，依新設畜牧設施自治條例規定動物糞屎處理場方圓500公尺不得有住家，但廠址方圓500公尺有住家、有學校，有加拿村辦公室，距離最近民宅僅約300公尺，村民不會相信業者說的高規格廠。潘貴蘭說，村民無法信任一家處處取巧，走偏門的業者，呼籲農業部勿核發營運許可。

「肥料廠離村莊太近了！」加拿村余姓村民說，製作肥料一定會有味道及廢水，距離村莊不到500公尺，尤其學校也在附近，小孩上課難道要關窗戶，若沒有相關措施，恐影響環境。另也有村民說，業者蓋肥料廠，都未事先告知，不尊重他們。

業者表示，任何一個先進國家都設有堆肥設施廠，他們公司則是擁有全台第一套完整的設備，符合國家標準，甚

至超前做到別人尚未到達的規格。村民有疑慮他們能了解，若沒有把握和信心，他們也不會隨意設廠，期望營運後村民能一同監督，有問題會就改善，達到最高的標準要求。