台東池上米貴？遊客怨被當「盤子」 農會：經得起考驗

台東「池上米」擁有得天獨厚的稻米生長環境條件，加上優良稻米品種及農民用心栽種灌溉，讓池上米品質一直享譽國內外，深受消費者青睞。不過，有民眾日前到池上鄉農會購買米品，對於米價行情高於市場其他優質米，認為不合理，直呼被當成「盤子」。池上鄉農會表示，販售米價絕對經得起考驗。

池上鄉農會總幹事游玉櫻指出，先別說池上栽種的米，幾乎都是經過認證，光農民細心栽培及層層把關檢驗的成本，就非常可觀，農會收購的米，絕對都是經得起考驗，尤其不少米品都是經過競賽的冠軍米，光收購成本均價每百台斤就1800元，若拿來和其他市售米品做比較，似乎對農民及農會也不公平。

民眾想要買好米或吃好飯，馬上聯想到台東池上米，就是因為產地無工業汙染，自然環境好，產出的稻米品質優良，加上屢屢獲獎，米品國內外享譽盛名；不過，日前有民眾專程到池上鄉農會購買小包裝池上米，回家比價，發現產地池上米貴得嚇人，簡直將消費者當「盤子」。

該民眾表示，他詢價比較，產地農會販售的小包裝池上米每台斤200元，比日本頂級越光米每台斤90元，貴2倍以上，消費地台北市池上米每台斤只有40元，產地米價貴得很不合理。更讓他氣憤的是向台東縣政府投訴，縣府農業處回覆「價格自由市場機制」，讓他無法接受。