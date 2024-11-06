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台東池上米貴？遊客怨被當「盤子」 農會：經得起考驗

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東「池上米」擁有得天獨厚的稻米生長環境條件，加上優良稻米品種及農民用心栽種灌溉，讓池上米品質一直享譽國內外，深受消費者青睞。不過，有民眾日前到池上鄉農會購買米品，對於米價行情高於市場其他優質米，認為不合理，直呼被當成「盤子」。池上鄉農會表示，販售米價絕對經得起考驗。記者尤聰光／攝影
台東「池上米」擁有得天獨厚的稻米生長環境條件，加上優良稻米品種及農民用心栽種灌溉，讓池上米品質一直享譽國內外，深受消費者青睞。不過，有民眾日前到池上鄉農會購買米品，對於米價行情高於市場其他優質米，認為不合理，直呼被當成「盤子」。池上鄉農會表示，販售米價絕對經得起考驗。記者尤聰光／攝影

台東「池上米」擁有得天獨厚的稻米生長環境條件，加上優良稻米品種及農民用心栽種灌溉，讓池上米品質一直享譽國內外，深受消費者青睞。不過，有民眾日前到池上鄉農會購買米品，對於米價行情高於市場其他優質米，認為不合理，直呼被當成「盤子」。池上鄉農會表示，販售米價絕對經得起考驗。

池上鄉農會總幹事游玉櫻指出，先別說池上栽種的米，幾乎都是經過認證，光農民細心栽培及層層把關檢驗的成本，就非常可觀，農會收購的米，絕對都是經得起考驗，尤其不少米品都是經過競賽的冠軍米，光收購成本均價每百台斤就1800元，若拿來和其他市售米品做比較，似乎對農民及農會也不公平。

民眾想要買好米或吃好飯，馬上聯想到台東池上米，就是因為產地無工業汙染，自然環境好，產出的稻米品質優良，加上屢屢獲獎，米品國內外享譽盛名；不過，日前有民眾專程到池上鄉農會購買小包裝池上米，回家比價，發現產地池上米貴得嚇人，簡直將消費者當「盤子」。

該民眾表示，他詢價比較，產地農會販售的小包裝池上米每台斤200元，比日本頂級越光米每台斤90元，貴2倍以上，消費地台北市池上米每台斤只有40元，產地米價貴得很不合理。更讓他氣憤的是向台東縣政府投訴，縣府農業處回覆「價格自由市場機制」，讓他無法接受。

據了解，台東池上米價過去曾有6年沒調漲，但隨著原物料成本不斷漲，加上農藥殘留檢驗、產銷履歷認證都需要花錢，因此，農會於2020公告稻穀收購價每100台斤漲100元，漲幅6%。池上農民表示，他們不只要承擔成本飛漲的壓力，還有自然天災風險，康芮颱風他們就慘一個字，能完好收成的米難道不能反應到米價嗎。

消費民眾認為產地農會販售的小包裝池上米每台斤200元，比日本頂級越光米每台斤90元，貴2倍以上，消費地台北市池上米每台斤只有40元，產地米價貴得很不合理。記者尤聰光／攝影
消費民眾認為產地農會販售的小包裝池上米每台斤200元，比日本頂級越光米每台斤90元，貴2倍以上，消費地台北市池上米每台斤只有40元，產地米價貴得很不合理。記者尤聰光／攝影

台東 農會 農民

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