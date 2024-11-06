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基隆品安科技3階段裁186人 20家業者釋出250職缺助轉職
基隆市六堵科技工業園區的品安科技，日前傳出因客戶結束所有委託代工業務，將大量解僱員工，基隆市政府已接獲業者大量解雇通報，預計分3梯次解僱186名員工，其中21名為外籍員工。基隆就業中心提供被資遣勞工轉職輔導，目前已有近20家業者願意協助、釋出超過250個職缺。
品安科技1994年成立，提供客戶客製化設計、專業代工以及設計代工的服務，除記憶體模組及快閃記憶體相關產品設計製造外，更擴及機械鍵盤、顯示卡、醫美電子產品、工控記憶體模組、觸控控制板與讀卡機等多項產品之電子製造服務。
市府社會處表示，品安科技公司因主要客戶金士頓調整經營策略，結束品安的代工訂單，導致營運受衝擊，原計畫資遣250名員工。經公司努力後，已將資遣人數縮減至不超過186人。市府預計11月12日社會處勞資關係科會前往該公司，關心了解勞資協商相關進度，以保障勞工工作權及調和雇主經營權。
社會處說，品安科技公司因營運困境而被迫裁員，對勞工朋友及家庭帶來不小的衝擊。基隆市政府、就業中心和基隆市工商發展投資策進會，積極提供後續協助及媒合職缺。
勞資關係科長吳純菁表示，市府與基隆市工商發展投資策進會，協調六堵工業區、大武崙工業區及新北瑞芳工業區的廠商釋出職缺，基隆就業中心也積極提供被資遣勞工的轉職輔導，目前已有近20家業者願意協助、釋出超過250個職缺。
基隆就業中心12月20日針對品安資遣勞工舉辦中型徵才活動，邀請10家以上企業，提供類似職類似職缺，期能協助勞工順利轉職。
市長謝國樑說，會透過招商引資與政策支持來鼓勵產業進駐基隆，盼為在地人才帶來更多選擇和發展機會，將持續推動在地就業成長，透過多元的協助措施，協助勞工重新找到合適工作，並支持企業建構完善的職場環境。
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