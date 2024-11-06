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日本「盛岡山車」睽違5年再訪花蓮 9日警方交管至深夜

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
盛岡山車於2016年造訪花蓮，今年11月9日再次到花蓮舉辦活動振興觀光，警方將在活動場地周邊實施交通管制。本報資料照片
盛岡山車於2016年造訪花蓮，今年11月9日再次到花蓮舉辦活動振興觀光，警方將在活動場地周邊實施交通管制。本報資料照片

日本「盛岡山車」睽違5年再度來台，將於11月9日到花蓮市舉辦踩街活動，吸引民眾到場觀賞，花蓮警方當天自中午12時起至深夜11時，在東大門夜市周邊推動交通管制，請民眾配合現場員警指示繞道。

日本盛岡市曾在2002年、2007年、2016年及2019年受邀到花蓮市，將擁有300年歷史的「盛岡山車」踩街遊行活動帶到花蓮，為地方帶來觀光熱潮，兩市並於2019年正式締結友好城市。

花蓮今年受地震、颱風等天災影響，觀光市場低迷，日本盛岡市為協助振興觀光，9日下午5時30分起，在東大門廣場周邊舉辦「2024為花蓮加油」盛岡山車踩街活動，並邀請國內知名學校儀隊表演。

由於活動會場橫跨花蓮市東大門夜市（原住民一條街）、自由街香榭大道、重慶路、六期重劃區等市區重要道路，警方為讓參與活動的民眾安全進出會場，活動當天在周邊實施交通管制。

警方指出，盛岡山車遊行活動交通管制路段包含花蓮市中山路（福建街至海濱街）、花蓮市重慶路（忠孝街至中山路）、花蓮市明義街（廣東街至南濱路）、花蓮市自由街（廣東街至重慶路）、花蓮市博愛街（廣東街至重慶路）、花蓮市光復街（廣東街至重慶路）、花蓮市福町路（廣東街至重慶路）、花蓮市軒轅路（中山路至五權街）、花蓮市花崗街（中山路至五權街）、花蓮市北濱街（中山路至五權街）。

警方建議，民眾可在管制期間，繞道行駛花蓮市中華路、和平路、五權街、北濱外環道、福建街，避開管制路段，或遵循現場交警指示繞道通行。

岡山 廣東 花蓮

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