花蓮市百年老樹不敵颱風傾倒 縣府、樹木專家出手搶救

康芮颱風為花蓮帶來許多災情，其中位於舊車站田浦、花蓮市中華路平交道旁的百年老榕樹，根部因罹患「樹癌」褐根病而逐漸腐爛，不敵強風豪雨傾倒，令在地民眾不捨。今天樹木專家到場檢查，將「動手術」切除、給予養分挽救，縣府農業處也允諾盡力救老樹。

民進黨縣議員胡仁順指出，這棵老榕樹在舊田浦車站開設前就佇立在花蓮市，如今車站已廢站，老榕樹仍在，估算至少有110年的歷史，是花蓮市最大最老的榕樹。卻因罹患褐根病，不敵康芮颱風傾倒，感到非常可惜，因此今天邀請縣府保育與林政科、樹木保護中心等專業人員到現場會勘，希望透過專業維持老樹生命。

樹木保護中心老闆謝煥廷表示，這棵百年老樹感染褐根病，病菌會侵蝕樹根部，並影響疏導組織，樹幹的支撐力逐漸減弱且耐受力不足，導致樹木容易被強風吹倒，需要「外科手術」救治樹木。

謝煥廷說，目前主要將染病處切到只剩乾淨組織，引導健康根系提供樹木營養來源，以維持生長機能，中心研發一款裝有樹根喜愛空間及養分的導根袋，根系接觸後生長速度會上升，測試1個月可長約100公分。

「搶救老樹必須跟時間賽跑」，謝說，先出動吊車將樹木扶正，並用8至10組鋼架支撐主體，之後再展開土壤燻蒸消毒工作，去除病源菌，避免二度感染，救援黃金期平均約3個月，要盡快用黑網蓋住樹，並用保濕的麻布袋包覆樹幹且持續灑水等，維持其生命。