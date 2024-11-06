台東民眾抗議反對禽畜糞廠 業者：超前國家標準

業者在台東縱谷設置禽畜糞處理廠，轉換有機肥利用。今天上午附近民眾前往抗議，反對營運。業者表示，廠房設計比國家標準超前，且可以解決台東的禽畜廢棄物處理問題。

有業者在台東縱谷台9線省道關山月眉段往加拿部落道路旁設置「後山有機肥料有限公司」，預計處理禽畜和農業廢棄物作為有機肥，目前廠房已完工，準備取得營運許可，但遭到當地民眾反對。

業者今天上午舉辦說明會，邀請民眾參觀廠房，但民眾拒絕進入會場，當地民眾約200人在廠房外拉布條抗議。國民黨籍縣議員張全馨嵐、無黨籍縣議員潘貴蘭到場聲援。

當地民眾組成自救會，會長何德川接受中央社記者訪問表示，後山有機肥料有限公司從108年向農業部提出興辦事業計畫書，籌建動物糞屎推置處理場至今4年，未曾辦過一場正規的說明會，業者今天第1次舉辦正式的在地村里民說明會，目前尚未取得營運許可，因而意圖藉辦說明會營造獲得在地居民同意假象，以騙取農業部核發營運許可。

自救會表示，依台東縣新設畜牧設施自治條例規定動物糞屎處理場方圓500公尺不得有住家，但後山堆肥場方圓500公尺有住家、有學校，有加拿村辦公室，距離最近民宅僅約300公尺。

張全馨嵐表示，加拿部落附近就有牧場養雞，經常排放臭味，民眾向縣政府反映、檢舉，完全都沒用，有民眾乾脆搬離，因此村民不再相信業者所謂的高規格廠房。潘貴蘭呼籲主管單位農業部不要發放營運許可。

賴姓業者表示，不管是農業國、農業縣、農業州，都有設置先進的堆肥設施廠，目前後山有機肥料公司是台灣第一套完整的設施，不僅符合國家標準，甚至超前，就是希望能做到別人沒辦法到達的規格。

業者表示，原料運送過程採密閉式，防止氣味散溢。廠房也是密閉式，所有原料裝卸、發酵、製造皆在廠房內作業，廠房內皆為負壓式通風廠房，空氣收集後排放前須經除臭室3道除臭系統去味後方能排放；再者也無排放污水問題。

業者表示，台東境內目前沒有合法登記堆肥場及肥料加工廠可代為處理農牧產生的廢氣原料，因此台東有需要設置這樣的工廠，將農、畜產生的原料妥受回收處理利用，堆肥製成有機肥料回歸農地農業使用，不僅可回收資源、減少防疫及解決環保問題，形成「綠金」循環經濟。

業者表示，民眾的疑慮他們了解，也希望營運後給予嚴格的監督，有問題會立即改善，達到大家的要求。