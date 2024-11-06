花蓮卓溪淺山5養雞場遭黑熊入侵 400隻雞受損

花蓮卓溪鄉古風村村民養的雞被熊入侵吃掉，林保署花蓮分署勘查並架設紅外線自動相機，確認是台灣黑熊，共5家養雞場、400隻雞受損，將補償雞農；必要時，將捕捉黑熊再野放。

林業及自然保育署花蓮分署今天表示，10月22日接獲陳姓雞農通報，卓溪鄉石平部落海拔200至500公尺雞舍疑遭黑熊入侵；雞農說10月10日即發現雞隻受損，原以為是附近流浪野狗滋擾，直到看到疑似黑熊腳印，才意識到是黑熊入侵也立即通報。

花蓮分署即刻會同專家前往勘察，於黑熊可能入侵路徑架設4台紅外線自動相機監測，發現黑熊連續3天夜間入侵雞舍，分署立即提供熊鈴及防熊噴霧維護雞農人身安全。

為避免民眾財產損失及造成附近居民恐慌，協力石平部落文化產業推廣協會巡守隊徹夜巡邏，並施放大龍炮驅熊；研判黑熊可能持續滋擾，花蓮分署會同專家現場勘查擬定進一步防熊策略，除增設共20台紅外線自動相機掌握黑熊行蹤，必要時將予捕捉，並評估是否野放，以避免黑熊再次入侵。

台灣黑熊入侵處位於海拔僅200至500公尺的淺山，已接近平地，當地有6家半開放型態養雞場，花蓮分署長黃群策表示，推動黑熊保育，更重視山村部落居民生計及安全，將持續與在地社區共同防範；為感謝居民主動通報共同保護台灣黑熊，將頒發入侵通報及監測獎勵金，另外，也會儘速補償各養雞場經濟損失。

花蓮分署呼籲，花蓮鄰近山區原保地屢有黑熊出沒，建議職業型家禽養殖場以圍籬防護，必要時審酌採用電牧器式電圍籬；戶外垃圾廚餘或飼料應妥善收納，如有發現黑熊，立即通報花蓮分署（電話：03-8325141）。