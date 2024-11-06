基隆建物1坪2萬元就賣 執行署聯合拍賣不動產3905萬

法務部行政執行署所屬分署本月舉辦全國123聯合拍賣會，總拍定金額4111萬7398元；行政執行署表示，為貫徹行政院「五打七安」政策，全力配合檢方囑託變價拍賣犯罪所得物，展現政府全面打擊黑、金、槍、毒、詐的決心。

行政執行署表示，近期規劃「五 打七安」案件聯合拍賣與打詐宣導專案，預定本月11日辦理各分署受理檢察機關囑託變價聯合拍賣會，全面打擊黑、金、槍、毒、詐，以保障治安、食安、道安、 工安、校安、居安及資安，守護安定公義社會的決心。

行政執行署今天表示，本月聯合拍賣在不動產部分，總拍定金額是3905萬7319元，拍定金額最高者為士林分署以1181萬元拍定台北市南港區玉成段土地，次高者是台中分署以980萬2000元拍定5筆位於台中市南區南平路的房地，此外，宜蘭分署分別以181萬元、173萬元拍定基隆市七堵區麗景一街的2筆建物，2兩筆建物折算下來1坪只需2萬元。