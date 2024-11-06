快訊

獨／二弟涉詐、全家欠債被強制執行 布丁三姐弟近況曝光

國造陸射劍二就夠 為何再花2倍錢買NASAMS重複對美軍購

今年秋颱特多…11月恐還有颱風！氣象專家「更擔心這事」

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆建物1坪2萬元就賣 執行署聯合拍賣不動產3905萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
士林分署開賣的1萬多件銀幣、紀念幣、銅章。圖/行政執行署提供
士林分署開賣的1萬多件銀幣、紀念幣、銅章。圖/行政執行署提供

法務部行政執行署所屬分署本月舉辦全國123聯合拍賣會，總拍定金額4111萬7398元；行政執行署表示，為貫徹行政院「五打七安」政策，全力配合檢方囑託變價拍賣犯罪所得物，展現政府全面打擊黑、金、槍、毒、詐的決心。

行政執行署表示，近期規劃「五 打七安」案件聯合拍賣與打詐宣導專案，預定本月11日辦理各分署受理檢察機關囑託變價聯合拍賣會，全面打擊黑、金、槍、毒、詐，以保障治安、食安、道安、 工安、校安、居安及資安，守護安定公義社會的決心。

行政執行署今天表示，本月聯合拍賣在不動產部分，總拍定金額是3905萬7319元，拍定金額最高者為士林分署以1181萬元拍定台北市南港區玉成段土地，次高者是台中分署以980萬2000元拍定5筆位於台中市南區南平路的房地，此外，宜蘭分署分別以181萬元、173萬元拍定基隆市七堵區麗景一街的2筆建物，2兩筆建物折算下來1坪只需2萬元。

行政執行署說，動產拍定金額是206萬79元，最大亮點是士林分署開賣1萬多件銀幣、紀念幣、銅章等物，義務人 因滯欠100筆欠費達89萬元，名下動產因而被移送執行，拍賣會經多方買家搶購，共賣出99筆、43萬餘元。

法務部行政執行署。記者王聖藜/攝影
法務部行政執行署。記者王聖藜/攝影

基隆 建物 拍賣會

延伸閱讀

源自法國龐畢度中心 基隆美術館「蔓舞奇境」詢問度高

影／通緝犯躲老式化糞池狼狽落網 消防員支援「沖澡」

公園兒童遊樂區抽K菸被罰2萬不理 執行署扣車才繳清

超低價拍賣廠辦、華廈、汽車 行政執行署5日等你來競標

相關新聞

花蓮卓溪淺山5養雞場遭黑熊入侵 400隻雞受損

花蓮卓溪鄉古風村村民養的雞被熊入侵吃掉，林保署花蓮分署勘查並架設紅外線自動相機，確認是台灣黑熊，共5家養雞場、400隻雞...

基隆建物1坪2萬元就賣 執行署聯合拍賣不動產3905萬

法務部行政執行署所屬分署本月舉辦全國123聯合拍賣會，總拍定金額4111萬7398元；行政執行署表示，為貫徹行政院「五打...

影／台東2座千萬巨型沉箱大傾斜恐不保？ 縣府：結構沒問題

台東卑南溪出海口2座數百公噸造價6千萬元的「沉箱」，原定年底前拖進富岡漁港就定位，但接連遭山陀兒、康芮颱風夾帶的洪水及大...

從育英路到永美路口 宜蘭冬山美和路拓寬 開工

宜蘭冬山鄉美和路是當地南北向重要道路之一，路寬僅6到7公尺，且數個路口無號誌燈，成交通瓶頸；冬山鄉公所爭取拓寬，獲內政部...

颱風損害未恢復 宜蘭三星蔥飆出1公斤790元天價

宜蘭三星地區農會表示，三星蔥受颱風康芮損害產量未恢復，農會今天運往台北農產運銷公司拍賣的三星蔥，每公斤最高價790元，平...

颱風康芮農損逾16億 台東縣損失近4億最多

農業部今天更新颱風康芮農業災情，截至今天下午5時，全台農損新台幣16億1877萬元，其中台東縣包含農產、畜產及民間設施都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。