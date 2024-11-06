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影／台東2座千萬巨型沉箱大傾斜恐不保？ 縣府：結構沒問題
台東卑南溪出海口2座數百公噸造價6千萬元的「沉箱」，原定年底前拖進富岡漁港就定位，但接連遭山陀兒、康芮颱風夾帶的洪水及大浪沖擊，沉箱已大角度傾斜和土石掩埋，民眾擔心結構恐受損。縣府農業處表示，沒意外的話，最快明年4月底前把漁港水底障礙物清除後，沉箱可順利拖出安置定位。
農業處漁業科長陳文泰表示，沉箱至今未能順利安置富岡漁港，主要廠商發現港口堤坊一處胸牆倒塌，評估需要使用炸藥爆破清除，且流程相當繁瑣，不過，廠商相關機具設備都已備妥待用，等過了海象不佳的東北季風後，最快明年4月就能動工；至於民眾擔心沉箱結構部分是沒有問題的，且都有派人定期檢視。
他強調，沉箱建造完成至今遲遲無法安置定位，不是行政上的問題，而是技術層面的問題，國內廠商處理這項工程的能量不多，畢竟這是要和大自然對抗及搶時間，縣府都積極努力和廠商討論可行工法，希望能盡早完成任務。
2015年蘇迪勒颱風把富岡漁港堤防打壞後，縣府向中央爭取7億多元經費整修擴建碼頭，並在卑南溪出海口建造長25公尺、寬30公尺、高9.5公尺，重達逾百噸的沉箱，第1座於2022年已經順利放入去富岡港，另2座做好到現在已經好幾年了，就一直在原地不動，至今仍待拖狀態，1座沉箱造價3000萬元。
不過，日前接連遭山陀兒、康芮颱風夾帶的洪水及大浪沖擊，沉箱已大角度傾斜和土石掩埋，民眾擔心結構恐受損。「這2個沉箱好幾年了，放久也會壞掉。」張姓釣客說，上次山陀兒颱風溪水暴漲都快淹不見了，康芮大浪又一直拍打，傾斜角度愈來愈大。另有市民表示，每次都說年底前完成，沉箱還是聳立在出海口，太慢了。
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