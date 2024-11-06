從育英路到永美路口 宜蘭冬山美和路拓寬 開工

宜蘭冬山鄉美和路是當地南北向重要道路之一，路寬僅6到7公尺，且數個路口無號誌燈，成交通瓶頸；冬山鄉公所爭取拓寬，獲內政部核定總經費3.1億元，拓寬北起育英路口、南至永美路口共1.5公里的道路為12公尺寬，2026年完工。

內政部國土署與冬山鄉公所昨辦開工典禮。鄉長林峻輔表示，感謝國土署補助2.5億餘元，加上公所自籌6000萬餘元，總工程經費3億1659萬元，改善鄉內重要道路，完工後不只路面拓寬，兩側還會增設人行道，既解決交通瓶頸，也消弭人車爭道的狀況。

鄉公所指出，冬山鄉內南北要道除了台9線冬山路，以宜34線義成路最為重要，然而臨近順安國中及順安國小，上下課尖峰時段車流量大，地方2019年起爭取拓寬美和路，作為義成路的替代道路，2022年獲內政部核定，加上細部設計與取得土地，今年10月底開工。

工程預計將長1.5公里、寬6到7公尺的道路拓展為12公尺寬，包含雙向車道各3.5公尺寬、雙側人行道各1.6公尺寬，以及東側綠化帶1.3公尺寬；目前美和路8處路口無號誌，工程將一併號誌化，也會將電信纜線地下化。

工程團隊表示，美和路拓寬工程預計2026年6月完工；工程分為第一階段西側施工、第二階段東側施工，與第三階段路面整修，施工期間為平日上午8時到下午5時，採單車道雙向管制通行，維持基本通車需求。