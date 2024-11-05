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颱風損害未恢復 宜蘭三星蔥飆出1公斤790元天價

中央社／ 宜蘭縣5日電
宜蘭三星蔥受颱風康芮損害產量未恢復，三星地區農會今天運往台北農產運銷公司拍賣的三星蔥，每公斤最高價790元，平均價492元，為歷年同期2倍以上，雙雙創新高。新聞示意圖／縣府提供
宜蘭三星蔥受颱風康芮損害產量未恢復，三星地區農會今天運往台北農產運銷公司拍賣的三星蔥，每公斤最高價790元，平均價492元，為歷年同期2倍以上，雙雙創新高。新聞示意圖／縣府提供

宜蘭三星地區農會表示，三星蔥受颱風康芮損害產量未恢復，農會今天運往台北農產運銷公司拍賣的三星蔥，每公斤最高價790元，平均價492元，為歷年同期2倍以上，雙雙創新高。

宜蘭縣三星地區農會總幹事李智遠表示，近年因極端氣候，三星蔥出貨量不穩，加上今年先後受凱米、山陀兒、康芮3個颱風的侵襲，更讓蔥農的出貨量受到接連損失，雖農會有輔導農民在異地保種，但也無法供應市場需求。

他說，據統計，以往每年11月的三星蔥拍賣價格，每公斤最高價落在新台幣380元上下，平均價200多元；不料，近期受到產量尚未恢復影響，加上颱風銀杏預期心理影響，導致蔥價一飛沖天。

李智遠說，颱風康芮造成各地青蔥產地受創，三星鄉也出現災情，如果產量縮水，價格勢必水漲船高，現在重新復耕，最快也要等2個月後才能逐漸恢復產量。

三星 貨量 颱風

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