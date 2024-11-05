颱風康芮農損逾16億 台東縣損失近4億最多

農業部今天更新颱風康芮農業災情，截至今天下午5時，全台農損新台幣16億1877萬元，其中台東縣包含農產、畜產及民間設施都有損失，總計3億9253萬元，為全台最多。

農業部今天發布最新颱風康芮農業災情報告，農糧署、畜牧司、漁業署等彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天下午5時止，全台農業損失金額再飆高，達到16億1877萬元。

其中，縣市統計以台東縣損失3億9253萬最多，包含農產損失3億5171萬元、畜產損失171萬以及民間設施損失3910萬元；其次為雲林縣損失3億7045萬元、花蓮縣損失3億1841萬元及台中市損失2億9937萬元較為嚴重。

細看農產部分，受損作物主要為二期水稻，被害面積達9951公頃，損害程度39%，若換算無收穫面積為3926公頃，損失金額4億441萬元；其次為梨損失2億3321萬、番荔枝損失1億695萬、蒜頭損失9176萬及落花生損失5437萬元等。

畜產部分主要是雞及鴨的受損，損失金額為767萬，而漁產部分則損失4065萬元，受損漁產主要為牡蠣及吳郭魚。

統計顯示，民間設施損失也是另一大宗，總計損失金額2億81萬元，包含農田流失及埋沒、水平棚架網室及塑膠布溫網室受損、畜禽舍及堆肥舍倒塌、漁船及定置網毀損。

農業部表示，已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目，災情報告資料也將持續彙整更新。